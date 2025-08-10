〈ブームは続くが…日本のクラフトビールに「定義」がない“意外な事情”とは〉から続く

クラフトビールという言葉が日本で広まり始めて10年超。さまざまな個性的な商品が各社から販売されてきたが、実態としてクラフトビールの“定義”は定められていない。そんななか大手メーカーはどのようにクラフトビールと謳った商品を送り出しているのか。

北米ビール作家協会正会員の沖俊彦氏による『クラフトビール入門 飲みながら考えるビール業界と社会』（角川新書）の一部を抜粋し、紹介する。（全2回の2回目／1回目を読む）

大手ビール会社が語るクラフトビールとは…

2015年、大手もクラフトを称するブランドを立ち上げ、スーパーマーケットやコンビニエンスストアに缶ビールが並び始めます。人気が出始めたクラフトビールでしたが、それはまだ一部の熱狂的ファン、感度の高い人のものであり、世間一般にまで波及したものではありませんでした。そんな状況であったため、クラフトビールという言葉を日本中に広めたという点で大手4社の功績は大きなものです。しかし、大手の言うクラフトビールと、本記事で言うクラフトビールは、同じ言葉でありながらその内容は異なるものだということは強調しておく必要があります。

本記事では大手ではない、独立系小規模醸造所のことをクラフトブルワリーと呼び、その醸造所で作られるビールのことをクラフトビールとしています。それでは、大手の言うクラフトビールが何なのかを見ていきましょう。ここでは例としてキリンのスプリングバレーブルワリーを取り上げることにします。



日本ビアジャーナリスト協会の「クラフトビール市場の活性化を。キリンビール“第三の柱?『SPRING VALLEY 豊潤〈496〉』」という2021年の記事では、同ビールの開発責任者の言葉として以下のように記されています。

「『クラフトビール』という言葉に正確な定義はありません。キリンではスプリングバレーというブランドに込められた150年にわたるストーリー、先人の志、魂を受け継いだ醸造家の想い、それらを具現化したおいしさを味わってもらうことを『クラフトビール』と考えます」（田山さん）

これがキリンビールによるクラフトビールの定義だと考えて良いでしょう。また後段では、別の人によって次のように語られています。

国内のビール市場におけるクラフトビールシェアは0.9％（2020年・キリンビール推定。「『SPRING VALLEY 豊潤〈496〉』の発売で1.4％の規模になります。今後は3％、長期的には5％に持っていきたい。その中で、量販マーケットで手に取りやすい『SPRING VALLEY 豊潤〈496〉』で家庭でのクラフトビール体験につなげたい考えです」（キリンビール 布施孝之社長）

発言者が違うとは言え、同じ企業の方が同じくクラフトビールについて語っているにもかかわらず、このように説明に違いがあることには違和感を覚えました。まず、定義がないのにマーケットシェアが計測できるはずがありません。もし「ストーリー、先人の志、魂を受け継いだ醸造家の想い、それらを具現化したおいしさを味わうこと」を定義にしたとしても、おいしさを味わうことを個別に数としてカウントすることは不可能です。私にはこれらの説明は矛盾していると感じられました。

論理的整合性にかける大手の説明

先述の通り、日本にはクラフトビールに関する統計的定義はありません。それでは、ここで言われているクラフトビールとは具体的には何を数えているのでしょうか。同年、朝日新聞デジタルに掲載された豊潤〈496〉に関するPR記事によると、キリン独自の調査に加えて、全国約6000店舗の販売実績から国内全体の売上を推計した小売店販売データを利用して算出したものと明記してあります。これはバーコードの付いた商品の購買データによるものであることは明らかです。クラフトを冠する大手のビールは事実上「プレミアムビールよりも高いもの」と同義であり、ここで示されるのは高価格帯商品のマーケットシェアであると考えると辻褄が合います。

別の視点からも矛盾が感じられます。作り手のこだわりや想いをクラフトビールの定義としてしまうと、主力のスタンダードビールにそれらがないようにも聞こえてしまいます。実際にはフラッグシップ商品はこだわりや想いの塊ですから、大手のスタンダードビールもクラフトビールにカウントしないとおかしいのではないかという気もします。そうなれば、この世にはクラフトビールだけが存在することになり、ただのビールは存在しないことになり……というように、やはり矛盾が生じてしまいます。

このように大手のクラフトビールに関する説明は、情緒で無理やり議論を押し切ろうとしているのであって、論理的な整合性がありません。原因は、クラフトビールに関する情緒的な面を無理に統計的指標にしてしまったことでしょう。情緒的で主観的な語りと統計的で客観的な指標はどちらもクラフトビールにとって重要なものですが、それぞれ全く別のものなので、混ぜて考えてはいけないのです。ところがそれらを分けて考えるようなことなく今日まで来てしまったのが、日本のクラフトビールシーンです。そのため、不思議な現象が起こりました。

否定されなかった「これぞクラフトビール」

2021年にキリンビールが発売した豊潤〈496〉に関するキャンペーンが事の発端です。同ビールについてTwitter（現X）で「＃これぞクラフトビール」というハッシュタグのキャンペーンが大々的に行われました。私にとってはクラフトビールとは現象であり、概念であり、個別具体的な液体を指すものではありません。また、多くの人が関わる現象であるので、様々な形で表現されるものだと考えています。そのため、ハッシュタグに使われている「これぞ」という表現からは「他でもなくこれこそが」という排他的なニュアンスを感じ取ってしまい、違和感を覚えました。アメリカであれば炎上待ったなしのハッシュタグだったとも思います。

しかし、現実は違いました。プレゼント企画であったことも考慮する必要はありますが、当該キャンペーンへの投稿は、ほとんどが好意的なものでした。クラフトビールなのかどうかについて疑問視するものや、そのスタンスに対する疑義を呈するものはごく少数で、全く炎上しなかったのです。

ここにも日本とアメリカのクラフトビールに関する違いが見て取れます。独立性を重視する姿勢やカウンターカルチャー性が見られるアメリカとは対照的に、日本では新しいビールが登場したというイベントとして純粋に喜んでいたようなのです。心の中では反発していた人もいるかもしれませんが、少なくともSNSというオープンな場で対抗的な意見を発する方は少なく、そのような情報も聞こえてきませんでした。「これぞクラフトビール」は積極的に肯定されたとは言えなくても、否定されなかったことは間違いありません。その意味で日本では大手によるクラフトビールも受容されたのだと考えて良いのでしょう。

なお、これは消費者だけでなく、国内クラフトブルワリーにも同様に見られる態度です。東北のクラフトブルワリーが集まったプロジェクトではキリンビールがビールの分析や品質評価会、メディア発表会を実施するなど、ブルワリーの品質や広報活動の支援をしています。また、滋賀県で設立されたクラフトブルワリーの任意団体である滋賀クラフトビールアソシエーションにはキリンビール滋賀工場が正式メンバーとして参加しています。

