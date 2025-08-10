Á¤ÅºÍ×°ì»á¡¡¡ÈÍ§¿Í¡ÉÀÐÇË¼óÁê¤Ë¶ì¸À¡¡½àÈ÷´ü´Ö¤ÎÄ¹¤µ»ØÅ¦¤·¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Îý½¬¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¡Ä¤ÏÌµÍý¡×
¡¡¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¡Ê76¡Ë¤¬10Æü¡¢ABEMA¡ÖABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÎÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÀ¯¸¢²¼¤ÇÎ×¤ó¤ÀÁªµó¤Ï¡¢ºò½©¤Î½°±¡Áª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯6·î¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤È3Ï¢ÇÔ¡£ÀÐÇË»á¼«¿È¤ÏÂ³Åê¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢8Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÇÂà¿Ø¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤ÏÁªµó¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÅÞÆâ¤Ç±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á¤Åº»á¤Ï¡Ö¼¤á¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¼¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ»²±¡µÄ°÷¤Ç¹ñÀ¯¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¸üÏ«Áê¤âÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁ¤Åº»á¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸À¤¦¤È¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤È¤Ï¸Å¤¤¸Å¤¤Í§Ã£¤Ç¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆâ³Õ¤Ç°ì½ï¤Ë³ÕÎ½¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀÐÇË»á¤È¤Î´Ø·¸À¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡5ÅÙÌÜ¤ÎÁíºÛÁª¤Ç½é¤á¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÇË»á¤òÌîµå¤Îµß±çÅê¼ê¤Ë¤¿¤È¤¨¡¢¡Ö5²ó¤âÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Îý½¬¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ëÂÖÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡£¤½¤Î½àÈ÷¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡·èÄêÅª¤ËÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Ðíâ×¤Î»ëÅÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£Á¤Åº»á¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢ÀÐÇË»á¤Î³°¸ò¤ä¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö»ä¤âÀ¯¼£²È¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢Ãå¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Ô¤·¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³¤³°¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿Í¤È°®¼ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼º³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¿©¤ÙÊý¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¿©¤Ù¤ë¤Î¤È¡¢¿ÍÁ°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤¤Á¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢·±Îý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·±Îý¤·¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¥À¥á¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Á¤Åº»á¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÏÀäË¾Åª¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤«¤é¤¸¤ã´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ç¡¢º£¤«¤é¤â¤¦1²ó¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Îý½¬¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÏÍ§¿Í¤À¤«¤é¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤¯¸À¤¦¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤À¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¡¢»þ´ü¤ò¸«¤Æ1Æü¤âÁá¤¯Âà¿Ø¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤ÇÂà¿Ø¤òÂ¥¤·¤¿¡£