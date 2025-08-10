元フジテレビでフリーの笠井信輔アナウンサー（62）が10日、自身のインスタグラムを更新。映画の内容を審査し、レイティング（年齢による鑑賞制限）を設定する映画倫理機構（映倫）の理事に就任したことを報告した。

笠井アナは「映倫の理事に就任しました」と明かし、会議に初参加したことを報告した。

映画好きとして知られる笠井アナは「オファーをいただいたときは本当に驚きましたが、中学二年生からの映画マニアとして、そして映画業界で働く者として、これはとても光栄なことでした」と喜びをつづった

そして「昔は「一般映画」か「成人映画」か、という単純な区分しかありませんでした」と「レイティング」について説明。「一本一本の映画を公開前に観て、その基準を決めるのが映倫です。法律による規制だと思っている方も少なくありませんが、そうではありません。お子さんたちが健全に映画を楽しめるよう、映画業界が自主的に行っている自主規制団体なのです」と解説した。

笠井アナは理事として組織運営に関わるとし「新参者として、これから多くを学びながら、映画業界のため尽力していきたいと思います」と決意を記した。