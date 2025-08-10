今年の夏の2大ヒット作となっている『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（以下、『鬼滅の刃』）と『国宝』。かたや国民的人気のタイトルで、ヒットは当然と思われる作品、もう一本は誰も予想だにしなかった大ヒットとなっている。

参考：お盆休み期に突入 『鬼滅の刃』『TOKYO MER』『国宝』のトップ3はどれだけ記録を伸ばすか？

映画興行は水もので、ヒット確実と思われた作品が売れないこともある一方で、予想外のヒットが生まれることもある。この対照的とも思える2本のヒットの要因を探ることで、今後の映画産業のヒントがつかめるかもしれない。

⚫︎カンヌで期待値上昇、4週連続右肩あがりの快進撃『国宝』 6月6日に公開された『国宝』は、ロングランヒットの様相を呈しており、8月3日までの公開59日間で観客動員数604万人、興行収入85億円を突破している。上映時間が約3時間近くある作品としては異例のヒットとなっている。

本作の興行の特筆すべき点は、公開初週以降、右肩上がりに興収を伸ばし続けたことだ。通常、映画興行は封切り最初の週がピークで、あとは下降線を辿るが、『国宝』は、4週連続で前週を超える成績をマークした。上映が始まってから観客の口コミによって、より多くの人を呼び寄せたことになる。

だが、『国宝』は公開前から期待の声が大きかったことも事実だ。5月にはカンヌ国際映画祭に出品。吉沢亮をはじめ、出演者も現地入りし、高い評価を得たことがニュースを通じて伝わった。

GEM Partnersの調べでは、『国宝』はカンヌ絡みのニュースで、『8番出口』と並んで圧倒的なバズを獲得している。（※1）そして、そのまま期待値を上げ続け良いタイミングで公開できたことで第1週目から3.4億円の成績を記録している。この成績自体、決して低い数字ではない。

そして、そのように高まった期待値を持って公開を迎えた上に、その期待をさらに超える鑑賞満足度を引き出す内容だったことで、口コミの絶賛がどんどん拡大していったと思われる。こうなると、メディアも後追いで乗ってくるので、そのバイラル効果は何倍にもなっていく。

こうして、尻上がりに興行を伸ばしていくのは2018年の『ボヘミアン・ラプソディ』に似ている。『ボヘミアン・ラプソディ』は映画館でライブを体験できるという、昨今のヒット映画に多い「体感重視」の作品であったが、『国宝』は日本の伝統芸能である歌舞伎の舞台体験の濃密さを、裏側から味わえるような特別な時間を提供している。作風は異なるが、特別な時間を堪能できるという点で、映画館まで足を運ぶに値する何かを、観客は感じ取ったのだろう。

⚫︎誰もが想像しなかった驚異のスタートダッシュ『鬼滅の刃』 一方、『鬼滅の刃』の方は、大ヒットが約束されていたタイトルだ。というより、こけるわけにはいかない作品というべきか。だが、そのスタートダッシュは想像を超えるものだった。初日の4日間で73億円という破格の数字は東宝やアニプレックスも予想外だったのではないか。

本作の公開初日4日間の座席シェア率は、55.8%だ（※2）。1作で全国の映画館の過半数を占める恐るべきシェア率なのだが、これでも今年の1位ではない。『名探偵コナン 隻眼の残像』は58.3%だった。73億円を予想していたら、60%を超える座席を用意してもよかったはずだ（本当にそれが可能かどうかわからないが）。実際、初日4日間は満席続出で、明らかに需要に対して劇場側のキャパシティが追いついていなかった。

このロケットスタートはひとえに、マンガもアニメも音楽も全てをひっくるめた『鬼滅の刃』というIPがここまで積み上げてきた成果という他ないだろう。この映画のために特別なプロモーションを行ったわけでもないし、むしろ「どこにこんなにファンが隠れていたのか」と思った人が多いのではないか。GEM Partners調べの「推しファンランキング」でも公開直前の6月で『薬屋のひとりごと』の後塵を拝しているくらいだ。（※3）

むしろ、こういう数値に還元されないレベルで『鬼滅の刃』は日本社会に浸透していたと考えるべきなのかもしれない。この映画の公開はある種の「祭り」のようなもので、祭り好きの日本人のDNAに訴えかけるような、そんなレベルで浸透しているのかもしれない。

実際、公開前は露出を絞っているのかなと思えるような雰囲気だったが、公開と同時に、企業コラボを含めて大量に露出され始め、映画館を超えて街中が『鬼滅の刃』に染まっている。

そして、本作もまた高い期待値に応える完成度を示したからこその大ヒットであることは間違いない。『国宝』も『鬼滅の刃』も、どちらも映画レビューサイトで高いスコアをたたき出している。

このヒットはひとえに最強IP『鬼滅の刃』のたまものだが、鑑賞者の評価も高いのが特徴だ。ファンが期待した通り、あるいは映像表現としてそれ以上のものを提示した結果だろう。

⚫︎日本的意匠をグローバルな視点で作る この2作の共通点は、どちらも日本的な意匠をモチーフにしている点だが、それでありながら、製作陣がグローバルな視点を意識していることにある。

『鬼滅の刃』はすでに世界的人気を獲得しているため、世界展開が前提となっている。実写映画はアニメほどグローバル市場で存在感を発揮できていないが、『国宝』のプロデューサー村田千恵子氏は、「国内だけで受けるものを安く、短期間で作るのではなく、ファッションで言えばオートクチュールのように、技術とお金をかけて、クオリティの高いものを作ることができれば、世界に通じる作品が生み出せるのではないかと考えていました」と語る（※4）。

海外で受けそうなネタをやろうという安易な発想ではない。自分たちのストロングポイントをとことん突き詰める姿勢をアニメから教わったと村田氏は同インタビューで語っている。作家のクリエイティブを追求することを大前提に、それが海外で排除されないためにはどうするかを考えて製作に臨んだという。

『国宝』の製作幹事会社を務めたミリアゴン・スタジオは『鬼滅の刃』を製作しているアニプレックス傘下の実写コンテンツの企画会社だ。その意味では、製作の哲学として同じものを共有している可能性はあるだろう。

この2作のヒットから学べることは、こけおどしや見かけだおしの作品がヒットする時代ではない、ということではないか。本気でクオリティを追及し、見た人に熱が乗り移るような作品に仕上げること。この2本はそこが徹底されている作品と言えるだろう。

