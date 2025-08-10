クラフトビールという言葉が日本で広まり始めて10年超。さまざまな個性的な商品が各社から販売されてきたが、実はクラフトビールの“定義”は定められていない。では、いったいなにがクラフトビールとして売り出され、消費者はなにをクラフトビールとして受け入れているのか。

北米ビール作家協会正会員の沖俊彦氏による『クラフトビール入門 飲みながら考えるビール業界と社会』（角川新書）の一部を抜粋し、紹介する。（全2回の1回目／続きを読む）

アメリカに見る業界団体とホームブルワーの役割

「アメリカにはクラフトビールの定義があるが、日本にはない」とよく言われますが、これは正確ではありません。アメリカでの状況を確認しつつ、それと対比させる形で日本のクラフトビールの現状に迫っていきたいと思います。

アメリカではBA（Brewers Association／醸造家が加盟する業界団体）が「年間生産量・独立性・ライセンス」によってクラフトブルワーを定義することで、小規模事業者をまとめ、ロビー活動をしています。また、クラフトブルワーの情報を吸い上げてまとめ、業界動向の可視化に貢献しています。アメリカにおけるクラフトビールムーブメントはBAによって客観的かつ統計的な指標を与えられ、それを活用することで大きく飛躍したのです。また、ホームブルワー（自家醸造家）を含む消費者がムーブメントの起点となってボトムアップで発達したのがクラフトビールという現象です。つまり、主観的で情緒的な感性が先行し、後から客観的に評価することのできる指標が付け加えられた、という順番になっているのです。

ホームブルワーがいない日本のムーブメントの形とは…

それでは日本ではどうなっているでしょうか。「日本にはクラフトビールの定義はない」のは実際その通りで、統計的指標となるクラフトブルワーないしクラフトビールの定義は今のところありません。業界団体が定義してその条件を公開したこともありますが、それが世間一般に広まることはなく、いつの間にかその定義に関する情報も当該団体のウェブサイトから削除されてしまいました。

そもそも日本では免許を持たずにアルコール度数1％以上のものを作ることは法律によって禁止されており、ホームブルーを行うことができません。そのため、シーンを構成するプレーヤーも、アメリカでは「醸造家（プロ）・ホームブルワー（アマチュア）・消費者」であったのが、日本ではアマチュアがいない「醸造家（プロ）・消費者」のみとなります。そのため日本ではアメリカのようなボトムアップではなく、別の形でムーブメントが生まれるようになりました。

また、日本では醸造所が通信販売免許を持っています。全国津々浦々の飲食店や消費者に直接販売することが可能で、商圏が地元の都道府県に限定されることはありません。そのため、クラフトブルワリーと地元との関係性はアメリカのそれと異なった性質を持っています。

こうした違いからわかるように、2010年代にアメリカから上陸したクラフトビールという概念は日本にそのまま広まったわけではなく、酒類に関する日本の法律やシーン構成などの関係で一部日本風にアレンジされた形で理解されました。日本のクラフトビールはアメリカのそれと共通点を一定程度持ちながらも、異なる様相を見せているのです。



「私たちがとても大事にしている何か」

日本にはクラフトビールについての統計的な指標はありませんが、多くの方がなんとなくクラフトビールというもののイメージを持っていて、情緒的で主観的なクラフトビール観だけは確実に存在しています。日本でも、単なる麦芽発酵飲料としてのビールではなく、「クラフト」ビールであることに意味を見出されている点に私は注目しています。そこに何かを期待したり、託したりしているものがあるからこそ、「クラフト」という言葉を付けて区別しているのだと思います。抽象的な表現にはなりますが、クラフトビールには、「言葉にはしにくいけれども、私たちがとても大事にしている何か」があるのです。

それはビアスタイルの豊富さや味わいの多彩さのようなものだけでなく、その先にある精神的なものであったり、文化的な何かかもしれません。いずれにせよ、統計的な指標がない以上、数値で把握可能なクラフトビールというものは存在しないので、日本におけるクラフトビールは文化的な現象として、言葉によって分析され理解されていくものだと私は考えています。

日本独自のクラフトビール観があっていい

日本でクラフトビールという概念がどのように受け入れられ、今それがどんな形になっているのかを、これからもう少し詳しく見ていきますが、先に断っておきたいことが一点あります。日本のクラフトビールという概念がアメリカのものと異なっていたとしても、それはけっして間違ったことではないということです。各国それぞれ歴史と文化を持ち、それらを背景に物事を解釈しています。日本はアメリカと関係が深いとはいえ、別の国ですので、日本独自のクラフトビール観があって然るべきです。また、発祥の国とされるアメリカがクラフトビールをリードし、その全ての事柄に先行しているのは当然で、後発国であったとしても日本がその遅れを卑下する必要はありません。日本には日本の歩み方があり、先行事例としてアメリカを参考にしつつも独自の路線を突き進めば良いのです。違いはあっても、それが優劣とは関係がないということは強調しておきたいと思います。

地ビールからクラフトビールへ

クラフトビールという言葉は地ビールの言い換えであると説明されることもあります。そこでここでは、地ビールの成立から現在までにどのような出来事があり、いつクラフトビールと入れ替わったか、どのように普及していったかを時系列で確認していきます。

1994年の規制緩和でビール製造免許における最低年間生産量が2000キロリットルから60キロリットルへ引き下げられました。これによって新規参入が可能となり、ご当地ビールとしてのいわゆる地ビールが生まれることとなりました。新潟県のエチゴビールを皮切りに全国各地に地ビールの醸造所が作られ、国税庁の資料によると事業者数の最盛期は2003年でビール製造免許事業者は251軒でした。03年をピークに事業者数は減少に転じ、低迷の時代を迎えます。価格が高いにもかかわらず低品質なお土産ビールとしての地ビールが敬遠されるようになったことが衰退の原因だと言われています。

その後、2010年代に入ると地ビールは徐々にクラフトビールと呼ばれるようになっていきます。以下、今に至る流れを詳しく見ていきます。

前段として触れておきたいのは、クラフトビールという単語の初出についてです。まだ網羅的な調査が完了していないので断言はできませんが、私が国会図書館や各種新聞、雑誌のデータを調べた範囲では2009年7月に発行された『Venture link: ニッポンの中小企業を元気にする経営情報誌』に収められている「地ビール 埼玉・川越発、世界へ--『クラフトビール』で開拓する新市場 COEDO・協同商事（埼玉）」という記事が、タイトルにクラフトビールと記された最も古いものです。1996年に創業した月夜野クラフトビール（2023年廃業）や2002年に販売を開始した仙南クラフトビール（2025年に運営主体が変更され、同名義での製造は終了）のように、クラフトビールという単語を自社のブランド名に入れている例はあり、2010年代に入る前にこの単語が存在していたことは確かです。しかし、固有名詞の一部であって一般名詞にはなっておらず、その当時は各種媒体で紹介されるときに使われる単語は「地ビール」が主流でした。

クラフトビール専門店の台頭

2011〜12年はクラフトビールの萌芽が現れた年です。当時私がヒアリングしていた印象では、旅行や出張などでヨーロッパやアメリカを訪れクラフトビールを体験した人が増えていて、各地で人気を博している新興醸造所の情報が徐々に日本に入ってきていました。また、地ビール低迷期である2000年代初頭から継続して開催されていた日本各地のビールを集めた大規模イベントの影響も大きいと思います。たとえば東京・吾妻橋で開催されていたリアルエールフェスティバル等が、かつて低品質であったとされる地ビールが生まれ変わっていることを示してきたのも、コアなファンの醸成に貢献していたと私自身も参加しながら感じました。そうした中から東京都内を中心に、流行に先んじてクラフトビールを多数扱う専門店を開業する方が現れました。それまでドイツ、ベルギーのビールを扱う専門店はありましたが、国産のみならずアメリカを含む海外のクラフトビールを専門的に扱う飲食店は珍しく、トレンドに敏感なアーリーアダプター層がそうしたお店に集まってコミュニティを形成したのです。

「知る人ぞ知る状態」から「表舞台」に

2013〜14年はクラフトビールという言葉が顕在化した年です。「地ビール」もまだまだ使われていましたが、新たに「クラフトビール」も使われるようになっていきました。雑誌の表紙や記事のタイトルにクラフトビールという言葉が並ぶようになり、『ビアびより』や『ビール王国』などクラフトビールをテーマにした専門雑誌も創刊されました。キーワードの人気度をチェックできるGoogle Trendによると、14年にはクラフトビールが地ビールを超えます。クラフトビールが地ビールを乗り越え、知る人ぞ知るという状態を抜けて、表舞台に現れたのです。

私が調査した限りにおいては、2014年までの日本ではアメリカのクラフトビール同様にヨーロッパの新興醸造所のビールも人気で、それらを特集した大規模なイベントも行われていました。特にスコットランドのクラフトブルワリーであるBrewdog（ブリュードッグ）のPunk IPA（パンクIPA）の貢献が大きかったと推察されます。この時期のクラフトビールという言葉にはヨーロッパ、アメリカ、日本国内を問わず「新興醸造所の挑戦的なビール」といったイメージがありました。以後、アメリカからの輸入品が増えるに連れてトレンドはアメリカに大きく傾き、年々その存在感を強めていきます。

大手の参入と国産ヘイジーIPAの登場

2014年の試験販売期間を経て、本格的に大手が参入したのが15年です。キリンビールが東京・代官山にSPRING VALLEY BREWERY TOKYOをオープンしたのがこの年で、他の大手もクラフトを冠した商品を次々に投入します。17年には独自規格のビールサーバーであるTap Marche（タップ・マルシェ）が首都圏1都3県で展開を開始しました。3リットルという少容量のペットボトルを採用し、1台で4種類の提供が可能になったのが画期的で、小さな飲食店に多数導入されました。首都圏での高い評価を得て、翌年には全国に広まっていきます。タップ・マルシェ導入店の入口に「クラフトビール、あります。」と謳ったポスターが貼られるようになり、街中にクラフトビールという文字をよく見かけるようになりました。外食産業における大手ビール会社の取り組みによって一般層にクラフトビールがより知られるようになったのです。

2017年は現在への流れを決定づける国産ヘイジーIPA登場の年です。当時すでにアメリカで注目を集めていたヘイジーIPA（当時はニューイングランドIPAと呼んでいました）ですが、その存在が知られているだけで日本ではまだ作られていませんでした。それが遂にこの年に作られ始めます。伊勢角屋麦酒、志賀高原ビールなどが最初期に挑戦し、そのビールは熱狂的に受け入れられました。苦みの強いドライなIPAが一定の定着を見せる一方で、苦みがほとんどなく、ホップのジューシーな風味を楽しむヘイジーIPAがどんどん人気になっていくなど、双方のIPAを中心にクラフトビールシーンは進行していきます。

醸造所数は過去最高を更新中

2020〜22年までは新型コロナウイルス感染症の蔓延により、それまで右肩上がりであったクラフトビール人気も一旦落ち着いてしまいます。この落ち込みには飲食店が営業を自粛し、ビール祭りをはじめとするお酒関連イベントが開催されなかったことが大きく影響しています。しかしながら、外食が落ち込んだ反動で家飲みが伸長し、その需要に合わせ、それまで取り扱いのなかった小売店に瓶や缶のクラフトビールが供給されるようになりました。スーパーマーケットやコンビニエンスストアでの取り扱い点数が拡大したことは、家飲みでのクラフトビールの定着に大きく貢献しています。

コロナ禍が明けて2023年から徐々にイベントも復活し、24年になるとビール祭りはコロナ禍以前同様、もしくはそれ以上の盛り上がりを見せています。コロナ禍の最中に開業した醸造所も多く、現在醸造所の数は過去最高を更新し続けていると言われます。

私の見ている範囲では、コロナ禍という特殊な期間があったものの、地ビールからクラフトビールと名を変えた2010年代以後ずっと人気は上昇しています。但し、醸造所の軒数が過去最高であることが生産量や消費量と比例しているかは統計データがないので正確なことはわかりません。この点は留意してください。

