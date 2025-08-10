¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°

DeNA¡½µð¿Í¡Ê²£ÉÍ¡Ë¡á¹ß±«

¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°

¥í¥Ã¥Æ¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡á¹ß±«