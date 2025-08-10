¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > Ãæ»ß¤Î¥×¥íÌîµå Ãæ»ß¤Î¥×¥íÌîµå Ãæ»ß¤Î¥×¥íÌîµå 2025Ç¯8·î10Æü 17»þ28Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°DeNA¡½µð¿Í¡Ê²£ÉÍ¡Ë¡á¹ß±«¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥í¥Ã¥Æ¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡á¹ß±« ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤òÃµ¤·¤Æ¡Ä24ºÐ¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤¬º£²Æ·«¤êÊÖ¤¹¼«Ìä¼«Åú¡¡¡ÚSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¦SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Û ¡Ö»ÐËå¤Ê¤Î½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ë½÷Í¥¤¬Íü±àºÊ¤Î»Ð¤Èà·ã¥ì¥¢á2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê»ÐËå¡×¤ÎÀ¼ ³Ð¸ç¤Î2¥«·î¡¢Ä«³è¡õÆùÂÎ²þÂ¤¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¡Ä¥à¥¥à¥ÊÑ¿È27ºÐ¥»¥Ã¥¿¡¼¡ÚSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¦SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Û