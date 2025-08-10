佐野勇斗、弟2人がYouTubeに出演「本当の弟だよ」 反響「似すぎててかわいい」「全員ほぼ180cmなのすご」
俳優でダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。2人の弟も出演し、反響を呼んでいる。
【動画】「似すぎててかわいい」弟2人と断捨離動画を公開した佐野勇斗
「【弟】と一緒に断捨離したよ。本当の弟だよ」と題し、動画をアップ。サングラスにマスク姿で23歳と15歳の弟2人が登場した。両親も声のみで出演し、家族の仲むつまじいやりとりを披露している。
動画では、3人で佐野の部屋を断捨離。しかし、作業そっちのけでM!LKの楽曲を歌ったり踊ったりと、盛り上がりを見せた。最後には弟たちが佐野や佐野のファンへ向けてメッセージを送った。
この動画にファンからは「雰囲気全員似すぎててかわいいwwwwwwww」「話し方とか仕草とか勇斗くんすぎて面白い」「三男くん陽気すぎてwww」「みんな背高くてすごい」「全員ほぼ180cmなのすご」など、さまざまな反響が寄せられている。
