ACEes深田竜生・佐藤龍我とともに富士吉田市を地図巡り！ロバート秋山MCの『秋山ロケの地図』新作放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■梅宮ドローンや新ユニット・金物ボーイズ結成など、今回も地図を通じないと生まれない奇跡の展開が連発！

8月11日13時55分から、テレ東にてロバート秋山がMCの『秋山ロケの地図』の放送が決定。ACEesの深田竜生と佐藤龍我とともに、山梨県・富士吉田市を舞台に地図だけを頼りにロケを繰り広げることが発表された。

富士吉田市民に新聞の折込みチラシで「秋山に行ってほしいスポット、会ってほしい人」などの情報を事前に募集したところ、後日開催した地図書き込み会に全42件の書き込みが。今回もその地図の情報だけを、頼りに富士吉田市を巡っていく。

そんな今回のゲストは、2025年2月に結成された、STARTO ENTERTAINMENTの新ジュニアグループで今大注目のACEesの深田竜生と佐藤龍我。ロケ翌日にライブが控えているのにもかかわらず、「秋山さんに会いたい！」と駆けつけてくれた。偶然にも3人の名前にドラゴン系の漢字（竜と龍）が入っているという共通点を発見し、「スリードラゴンズ」というユニット名でロケをすることに。

まず向かったのは、市民オススメのニジマスのつかみ取り体験ができるというスポット。スリードラゴンズの3人も体験するが、ニジマスの動きの速さに悪戦苦闘。そんななか、深田が斬新なニジマスつかみ取り技を発明する。そしてロバート秋山が捕まえた珍魚「オジマス」とは？

ドローンを大量に持っているお宅に行ってみると、見たこともない巨大ドローンが。話を聞くと、物を運搬する物流用ドローンとのことで、秋山は「梅宮さんTシャツを飛ばして遠近法で体モノマネをしたい」とオーダーする。果たして前代未聞のドローンチャレンジは成功するのか？

金物屋さんの社長の「秋山さんがたぶん気に入る面白いものがたくさんあるので来てほしい」との書き込みが気になり訪問すると、秋山垂涎の専門グッズがずらり。秋山の提案で金物屋さんの商品を小道具にして新ユニットを結成することに。店員さんたちも大爆笑の秋山・深田・佐藤によるユニット・金物ボーイズのビジュアルとはいったい？

他にも富士吉田名物のいなり寿司や吉田うどんを食べたり、ウクレレを練習し始めたばかりの女性の味のある演奏を聴いたり、秋山ファンの3歳児の誕生日パーティに参加したりといった、地図を通じないと出会えない奇跡の展開が満載だ。

そして番組冒頭で、ロバート秋山から『秋山ロケの地図』ファンに嬉しい報告が。秋山自身も大喜びして勝手にトロフィーまで作成してしまった「驚きのニュース」とは？ぜひ放送で確認しよう。

番組情報

『秋山ロケの地図』

08/11（月・祝）13:55～15:10

放送局：テレビ東京

出演者

【MC】秋山竜次（ロバート）

【ゲスト】深田竜生（ACEes）、佐藤龍我（ACEes）

(C)テレビ東京

『秋山ロケの地図』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/akiyamalocamap/

ACEes OFFICIAL SITE

https://jr-official.starto.jp/s/jr/groups/21