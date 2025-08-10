無印良品の「羽織るだけ」な逸品が、エアコン冷えストレスを解消してくれた
2024年7月14日の記事を編集して再掲載しています。
暑い夏。日差しや熱中症対策が必要ですが、その一方で冷房対策も必要な季節です。職場や店内などで寒すぎて辛いこと、ありますよね。
一枚羽織るものを持とうと思っても、意外とこれが難しい。かさばるし、中に着ている服が袖がゆるめの服であることも多く、上から羽織るものの方が袖が細いと肩回りがもたついてしまうなんてことも。
羽織るだけでOK。「ボレロ型」で冷房対策を
服の形を選ばずに羽織れるものとしてストールがありますが、ただ羽織るだけのストールは動きづらいのが残念。
そこでちょうどいいのが無印良品の「強撚コットンUVカットボレロ」です。
軽く羽織ってみると…
袖にボリュームのある服の上に羽織ってももたつかず、見た目もすっきり。
袖部分にはボタンが付いていて、留めると…
カーディガンのように羽織ることもできます。
胸のボタンを留めればさらにしっかり着られて、その時の気温や気分で形を変えて楽しむことができます。
コンパクトになって持ち歩きやすい
ボレロを広げるとのれんのような平面的な形をしています。
たたみやすく、くるっとまるめるとさらにコンパクトに。
バッグに入れやすいサイズまでまとまるので、持ち歩きも楽。
ひとつ困ることと言えば、シンプル過ぎて表裏や上下が分かりづらいこと。
外で急に羽織りたい時にタグやボタンの位置を確認してどこに腕を通すのか迷ったり、慣れるまではちょっともたついてしまいました。両面どちらも気にせず使えたらありがたいなと思います。
1枚あると外でも中でも大活躍間違いなし
生地は綿00%のサラっとした触り心地。まるめてもシワはあまり気になりません。
なんといっても中に着る服の形をまったく選ばないのがお気に入り。
外ではUV対策、中では冷房対策と一枚で2つの効果が期待でき、真夏はもちろん、初夏や初秋など何を着たらいいか分からない時期にも大活躍間違いなしです。
Source: 無印良品