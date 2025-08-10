二階堂ふみ（30）とメイプル超合金カズレーザー（41）が結婚。10日、二階堂の公式HPとカズレーザーのSNSで発表された。

2025年の芸能界は結婚の話題が相次いでおり、1月4日に女優の伊藤沙莉（31）が、劇作家の蓬莱竜太氏（49）と結婚したことを、自身がパーソナリティーを務めるインターネットラジオ番組「伊藤沙莉のsaireek channel」で発表。同25日にはEXILE、GENERATIONSの元メンバーでダンサーの関口メンディー（34）が誕生日のこの日、交際していた一般女性との結婚を報告した。

女優の筧美和子（31）は3月3日にインスタグラムで「お相手は誠実で、優しさに溢れた方です」と結婚を発表した。

4月3日には岡田結実（25）が直筆の書面で結婚を発表。同18日には歌舞伎俳優中村七之助（42）が18日、所属事務所を通じ書面で、結婚することを発表した。

6月20日にはバイきんぐ小峠英二（49）が一般女性との結婚を所属事務所の公式サイトで発表。

お笑いコンビはんにゃ.は7月22日に、金田哲（39）の公式YouTubeチャンネルで金田の結婚と相方の川島章良（43）の離婚を同時発表し、話題となっていた。

また、STARTO ENTERTAINMENTではWEST.桐山照史（35）と元バレーボール女子日本代表狩野舞子さん（37）との結婚を、SUPER EIGHTの大倉忠義（40）は一般女性との結婚と第1子妊娠を発表した。