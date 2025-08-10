【MLB】ドジャース 9−1 ブルージェイズ（8月9日・日本時間10日／ロサンゼルス）

【映像】“大谷敬遠で燃える男”、相手グラブを弾き飛ばす怒りのタイムリー

いくら不調でも、MVP男を侮ってはいけない。ドジャースの大谷翔平投手がブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。ホームランを放った好調大谷を敵は申告敬遠で歩かせるが、もちろんその状況で“この男”が黙っているはずはなかった。

ドジャースが3点リードで迎えた6回裏。この回は6番のパヘス外野手からの打順だったが、ヒット、死球、四球で無死満塁となると、9番のラッシング捕手がさらに突き放すタイムリー。そして無死一、二塁で大谷が打席を迎えたため大きな注目が集まった。

しかし、ここでマウンドに上がったブルージェイズのドミンゲス投手の暴投によりランナーがそれぞれ進塁。一塁が空いたため、大谷は申告敬遠に。またも無死満塁となって、2番ベッツ内野手に打席が回ってきた。

今季はここまで調子が上がらず、打率は.230台とキャリアワーストクラスの成績となっているベッツ。しかし、ここでは意地を見せたかドミンゲスが投じた初球のシンカーを叩くと、強烈な打球がサードのグラブをはじいて2点タイムリーに。これでスコアは7-0となった。

大谷の申告敬遠がさらなる悲劇を呼び込んでしまった形に。ちなみに大谷敬遠後のベッツは今季11打数5安打で、不調とはいえこの男の勝負強さを見くびってはいけなかったか。復調気味のベッツの活躍に視聴者も「ベッツが帰ってきた」「申告敬遠許さない打線きた」「ベッツ復調」と、調子を戻してきたベッツの巧打を喜ぶ声が目立った。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）