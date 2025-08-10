「保栄茂」はなんて読む？読めたらすごい…沖縄県の難読地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「保栄茂」はなんて読む？

「保栄茂」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、沖縄県の地名で、ひらがな2文字です。 いったい、「保栄茂」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「びん」でした。 沖縄県豊見城市に位置している保栄茂。 地名の由来は諸説ありますが、かつて呼ばれていた「ぼえも」を漢字で表記したときに沖縄では二重母音の「oe」や「oi」が「i」に変わることが多いことから、「ぼえ」は「び」に変化したといわれています。 加えて、語尾の「も」は、「あれもこれも」が「ありんくりん」になるように、「ん」に変わることから「ぼえも」が「びん」に変化したのだそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『日本経済新聞』

ライター Ray WEB編集部