「保栄茂」はなんて読む？読めたらすごい…沖縄県の難読地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「保栄茂」はなんて読む？
「保栄茂」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、沖縄県の地名で、ひらがな2文字です。
いったい、「保栄茂」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「びん」でした。
沖縄県豊見城市に位置している保栄茂。
地名の由来は諸説ありますが、かつて呼ばれていた「ぼえも」を漢字で表記したときに沖縄では二重母音の「oe」や「oi」が「i」に変わることが多いことから、「ぼえ」は「び」に変化したといわれています。
加えて、語尾の「も」は、「あれもこれも」が「ありんくりん」になるように、「ん」に変わることから「ぼえも」が「びん」に変化したのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『日本経済新聞』
ライター Ray WEB編集部