【青菜は〇に見せな】空欄に文字を入れてことわざを完成させて！
ことわざ「青菜は〇に見せな」には、なんの文字が入る？
「青菜は〇に見せな」の空欄に文字を入れると、あることわざが完成します。
いったい、「青菜は〇に見せな」はなにを表しているのでしょうか。
果たして、正解は？
正解は、「青菜は男に見せな」でした！
「ゆでる前の青菜は男に見せないほうがよいということ」「疑われる可能性があることは、なるべくそっとしておいたほうがよいというたとえ」を表すことわざ。
「炊事をしない男は、ゆでると青菜のかさが減ることがわからないこと」「ゆでた青菜を見て、減った分はどうしたのかと疑うこと」が語源とされていますよ。
