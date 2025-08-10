【青菜は〇に見せな】空欄に文字を入れてことわざを完成させて！

通勤や通学のスキマ時間にことわざ穴埋めクイズに挑戦してみませんか？どこかで見たことがあるけれど、意外とわからない...そんなことわざも多いはず！毎日の息抜きにぜひ活用してみてください。

「青菜は〇に見せな」の空欄に文字を入れると、あることわざが完成します。

どこかで見聞きしたことがあるのに意外とわからない...そんな人も多いはず！

男女犬

いったい、「青菜は〇に見せな」はなにを表しているのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。