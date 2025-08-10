総額約377億円で6選手獲得も…アーセナル指揮官はさらなる補強を示唆「検討している」

アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督は、今夏の移籍市場でさらなる補強を望んでいるようだ。9日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。



3年連続プレミアリーグで2位に終わっているアーセナルは今夏の移籍市場で、スウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュ、イングランド代表FWノニ・マドゥエケ、スペイン代表MFマルティン・スビメンディ、デンマーク代表MFクリスティアン・ノアゴール、U−21スペイン代表DFクリスティアン・モスケラ、スペイン代表GKケパ・アリサバラガら6選手を総額約1億9000万ポンド（約377億円）の移籍金で獲得している。



新シーズンに向けて着実に戦力を強化しているなか、アルテタ監督は「今後数週間でチームがどうなっていくかは見ていこう」とさらなる補強に動く可能性があることを明かした。



「私たちは積極的に選択肢を検討している。また、移籍を余儀なくされる選手も何人かいるかもしれない。だから、どうなるかは見守っていくつもりだよ」