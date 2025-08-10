松嶋尚美、イケメン長男顔出しの家族写真公開「親子そっくり」「イケメン」と反響
【モデルプレス＝2025/08/10】タレントの松嶋尚美が8月10日、自身のInstagramを更新。長男・珠丸くんとの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】松嶋尚美、イケメン長男と顔出し2ショット公開
「静岡県下田市に家族旅行に行ってきました！海、プール、ごはん！！2泊3日満喫してきました！」とつづり、写真を公開した松嶋。海やビリヤード、食事を楽しむ姿などを披露している。
この投稿にファンからは「珠丸くんイケメン」「大きくなってる！」「スタイル抜群」「親子そっくり」など、さまざまな反響が寄せられている。
松嶋は2008年6月に結婚。2011年12月に長男の珠丸くん、2013年6月に長女・空詩さんを出産した。珠丸くんは今年5月に公開されたアメリカ人バンド「FVRMN」の楽曲「Back To The Whip」のMVへの出演で初めて顔を公開し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
