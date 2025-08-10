ミラン戦に先発出場の田中碧、現地メディアの評価は？ 「間違いなくファンのお気に入り」
リーズに所属する日本代表MF田中碧に、地元メディアから高評価が与えられている。
2024−25シーズンはチャンピオンシップ（イングランド2部）で5シーズンぶり2度目の優勝を飾って、3シーズンぶりのプレミアリーグ昇格を決めたリーズは、プレシーズンマッチ最終戦でミランと対戦。試合は31分に先制点を許したものの、67分にアントン・シュタッハが同点ゴールを奪い、1−1のドローに終わった。
この試合に先発出場した田中は66分までプレー。試合後、選手採点を発表した地元メディア『リーズ・ライブ』は田中にチーム最高タイとなる「7」点をつけ、「今日の午後、間違いなくファンのお気に入りだった。良いパスが出るたびに大きな歓声が上がっていた。左から右へ、または逆側にボールを展開する際の要だった」と評価している。
プレシーズンマッチを終えたリーズは次戦、18日にホームで行われるプレミアリーグ開幕節でエヴァートンと対戦する。
