IVE、高級感溢れる優雅な魅力を披露！“全員センター級”の美貌見せた新ALトレーラー写真

ガールズグループIVEの新アルバム『IVE SECRET』の新しいイメージは優雅さだ。

去る8月9日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントはIVEの公式SNSを通じてIVEの4thミニアルバム『IVE SECRET』の最初のトレーラーフォトを公開した。

公開された写真のなかのメンバーたちは、トレーラー動画の「キューピッド」コンセプトを受け継いで、それぞれ異なるオブジェを活用して“6人6色”の魅力を表現した。

まず、ユジンは監視室と心臓の模型が置かれたピアノの前で強烈な雰囲気を醸し出し、視線を捉えた。ガウルは、翼がついた小さい動物の形と彫像を背景に優雅さを表現した。レイはシックな目つきとともに「CUPID'S GUIDEBOOK」とユニコーンの人形を活用して、独創的なコンセプトを完成させた。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）IVE

続けて、ウォニョンはヒッピーのようなパーマヘアと赤色のトップスで神秘的なビジュアルを披露した。リズは、重めの前髪と長く伸ばしたストレートヘアにリップカフを合わせて、異国的でありながらも幻想的な魅力を見せた。イソは、芝生のうえの数多くの電話を活用して、独特なコンセプトをそのまま盛り込んだ。

グループトレーラーフォトでは、IVEのユニークさが絶頂に達した。メンバーたちは、キューピッドの翼がかかった壁を背景にポーズを取り、“全員センター級”のビジュアルを披露した。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）IVE

それぞれ異なる魅力に翼の形をしたイヤリングから、翼の装飾がついたブーツまで、キューピッドをモチーフにした細かいスタイルが加わり、見る楽しさを加えた。

なお、IVEは来る8月25日、4thミニアルバム『IVE SECRET』をリリースし、正式にカムバックする予定だ。

『IVE SECRET』はIVEのリアルな魅力を存分に盛り込んだアルバムだ。IVEはタイトル曲『XOXZ』をはじめとする収録曲を通じて、慣れていた堂々とした態度は維持しながらも、そのなかに隠された面と意外な態度を表現し、再度変わった魅力を披露する見通しだ。

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。