「間違いなく20点以上取れる」NEC小川航基がいきなり“技ありバイシクル弾”など２発発進！「あの選択ができたのが調子の良さなんです」と実感【現地発】
今季開幕戦で小川航基（NEC）が鮮やかに２ゴールを決めて、エクセルシオール戦の５−０の勝利に貢献。77分にスタンディングオベーションを浴びてベンチに下がった背番号18は、マン・オブ・ザ・マッチに輝いた。
「今シーズンはスタートからすごく調子が良い。プレシーズンでは毎試合のようにゴールを決めていた。８得点くらいしたかな。今日も必然的に、取るべくして点を取ることができた」
NECが１−０のリードで迎えた52分、ブライン・リンセンがつないだボールは、小川にとってゴールから遠ざかるような浮き球に。小川は本能で中に舞いながらバイシクルシュートを放ち、シーズン初ゴールを決めた。
「あの選択ができたのが調子の良さなんだと思います。ボールが浮いたときに『ねじ込んでやろう』と身体が勝手に動いた気がします。ああいうシュートは今まで無かった」
７分後には左からのクロスを、ゴール正面でドンピシャのヘッドで３−０にした。
「あれが俺のいいところ。前線でボールをはたいて、（佐野）航大がサイドに展開して、（クロスを上げる）味方のプレーをよく知ったうえで、あまり早く入りすぎず、いいタイミングでゴール前に入っていった」
昨季は肩を脱臼して開幕から躓いたが11月頃から調子を一気に上げ、NECでも日本代表でも活躍した。しかし２月、３月、５月とハムストリングを立て続けに傷めてしまい、シーズン７ゴールに留まった。そんな怪我に苦労した昨シーズンを終えた小川は、オフシーズンをどう過ごしたのか。
「昨シーズンは本当に苦しんだので、いろんなことを考えました。まずはオフシーズンにしっかり休むこと。どうしても代表でプレーしたいじゃないですか。だけどNECでプレーできなければ代表には呼ばれない。どうしてもプレーしたいから、もしかしたらちょっと早くピッチに復帰してしまっていたのかも。そのぶん、何回も繰り返してしまったかもしれない。オフで１か月、しっかり身体を休めたのがシーズンスタートに向けて良かった」
怪我から学んだことは？
「筋肉系の怪我は自分にとって初めての経験だった。そこまで経験がなかったのが正直なところ。自分のフィーリングで『行ける、行ける』という感じでやるんではなく、もうちょっと怪我のことについて考えないといけない。今思い返すと、しっかりと治さないといけなかったんじゃないか。
今シーズンが本当に楽しみです。さっき、オランダ人の記者たちとのインタビューでも言ったんですけれど、東京オリンピックの１年前、所属チームで出場機会を失って、僕はオリンピック代表に呼ばれなくなってしまったんです。来年、ワールドカップがあるじゃないですか。東京オリンピックの悔しい経験から、このシーズンはしっかり成長して、試合に出て活躍しないといけない」
この日体調不良で欠場したが、NECには塩貝健人というレギュラー候補のストライカーがいる。
「間違いなく健人は良いストライカー。彼は間違いなく良いストライカーになる。僕も良きライバルとして彼からもしっかり吸収して成長していきたい」
報道によると、小川はブラジルの複数チームから誘われているという。
「今、オランダ人の記者たちからも訊かれました。みんな気になるみたいですね。ブラジルの話は、僕もニュースで知ったくらい。ブラジルサッカー、誰か行ったのかな？ 日本人選手がブラジルサッカーにフィットするイメージがあまりない。ヨーロッパでやはり成長したいと思います」
今季の目標は？
「今シーズンはリーグ戦で最低でも15点取らないといけない。自分のなかでは間違いなく20点以上取れると思っている。このチームで自分が違いを見せないといけない。そこを目ざしてやっていきたいです」
MF佐野航大はチーム戦術の要として攻守に大活躍。プレアシストで２ゴールに絡んだうえ、試合終盤には３バックの真ん中に入って完封勝利に貢献した。
「（リベロには）びっくりしました。練習でも１回もやりませんでした。（77分に）フィリップ（サンドラー）が代わったとき『お前がフィリップのところに行け』と言われ、『あれ？』と思ったけれど『オッケー』と言ってやりました。もう、やるしかないんでね（笑）。そういうところも自分の武器だと思っている。いろいろなポジションを高いレベルでできるというところを求めていきたいです」
エクセルシオール戦で披露した佐野のパフォーマンスも実に濃かった。彼のことはまた次回、じっくり記すことにしたい。
取材・文●中田 徹
【動画】NEC小川航基がオランダ開幕戦で魅せた“技ありバイシクル弾”をチェック！
