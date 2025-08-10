小学生時代からの幼馴染である（左から）田中と三笘。(C)SOCCER DIGEST

　ドイツの高級車メルセデス・ベンツのコマーシャルに、小学生時代からの幼馴染である三笘薫（ブライトン）と田中碧（リーズ）が登場し、ファンを沸かせた。

　メルセデス・ベンツ日本は、日本代表コンビが別々に運転するシーンなどをまとめたメイキングムービーや画像を公開。川崎市のさぎぬまサッカークラブ時代から共にプレーし、「鷺沼兄弟」とも呼ばれている２人の共演に、ファンからは次のような声があがった。
 
「鷺沼兄弟やんけ」
「かっこいい」
「今年も三笘選手のベンツきたーーー」
「鷺沼兄弟。すごーーーーーーい」
「TLにカッコいい兄弟溢れてた」
「うわーーーーーー 嬉しーーーーーーい」

　高級外車を操る姿が反響を呼んだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】高級外車のCMに登場した三笘薫＆田中碧

 