¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¤Ç»àË´»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê£Ê£Â£Ã¡Ë¤Ï£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¸¶°ø¤ÎÄ´ºº¡¢µæÌÀ¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þºö¤Î¸¡Æ¤¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£²Æü¤Î¶½¹Ô¤Ç¤Ï¿ÀÂÌÐÍø¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£²£¸¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤È±ºÀîÂç¾¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£²£¸¡áÄë·ý¡Ë¤¬»î¹ç¸å¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ÆµÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ÀÂ¤µ¤ó¤Ï£¸Æü¡¢±ºÀî¤µ¤ó¤Ï£¹Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤ÏÇë¸¶¼Â¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤È°Â²ÏÆâ¹äËÜÉô»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬½ÐÀÊ¡£Çë¸¶»á¤Ï¡Ö¿ÀÂÁª¼ê¡¢±ºÀîÁª¼ê¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¡Ö¸¶°ø¤òÄ´ºº¡¢µæÌÀ¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þºö¡¢¼è¤ê³Ý¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¶½¹Ô¤Ç£²·ï¤Î»àË´»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£°Â²ÏÆâ»á¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î´ÉÍý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÂç¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÆ¨¤²¤º¤Ë¡¢¤³¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÊýºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÅöÌÌ¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢£±£²Æü¤Î£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤«¤éÆüËÜ¤Ç¹Ô¤¦ÃÏ°è¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï¤¹¤Ù¤Æ£±£²²óÀï¤«¤é£±£°²óÀï¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£±£²Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¤ÈÈó¸ø¼°¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤ÆÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¡£»ö¸Î¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤Î¡Ö½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¡Ê°Â²ÏÆâ»á¡Ë¤È¤¤¤¦¸ºÎÌ¤Ç¤Î¡¢·×ÎÌÄ¾Á°¤ËÂçÎÌ¤Î¿åÊ¬¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¡Ö¿åÈ´¤¡×¤Ê¤É¤¬¶¨µÄ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡££Ê£Â£Ã¤«¤é¡¢»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë»öÁ°·×ÎÌ¤Ë¶¯À©ÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤òÆ¯¤¤«¤±¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡££×£Â£Ã¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÎÂÎ½Å¤Ê¤ÉÂÎÄ´¤ò¿½¹ð¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥á¥Ã¥É¡×¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢Âç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°åÎÅÂÎÀ©¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°Â²ÏÆâ»á¤Ï¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥È¤·¤Æ¹âÍÈ´¶¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¿Í´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¡×¤È¡¢»î¹ç¿Ê¹Ô¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¶µ°é¤Î½ÅÍ×À¤òÎÏÀâ¡£¤Þ¤¿¡¢¹¶·âÎÏ¤ÎµÞ·ã¤Ê¸þ¾å¤Ë¼éÈ÷ÎÏ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â»ØÅ¦¡£¡Öº£¤Î¹¶·âÎÏ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Á´¤¯°ã¤¦¶¥µ»¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¡£¤½¤Î¹¶·â¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯£±£²·î¤Ë¤Ï·ê¸ý°ìµ±¤µ¤ó¤¬»î¹ç¸å¤ËµÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤òµ¯¤³¤·¤Æ£²£´Ç¯£²·î¤Ë»àµî¤·¡¢£µ·î¤Ë¤ÏÁ°£É£Â£ÆÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¤Î½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤âµÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ç³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èá·à¤ò¤³¤ì°Ê¾å·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤âÂÐºö¤ÏµÞÌ³¤À¡£