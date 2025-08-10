¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡°ËÅì»ÔÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎºÛÈ½Ä¹´ü²½Í½ÁÛ¤Ë¥²¥ó¥Ê¥ê¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èà´¬¤á¤Ç¹Ô¤«¤Ø¤ó¤Î¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£±£°ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥Í¥é¡¼¤ÎËÜÂ¼·òÂÀÏºÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö²¾¤Ë¤¹¤°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÛÈ½¤¹¤°¤ä¤Ã¤Æ°ì¿³È½·è¤¬½Ð¤Æ¤â¤µ¤é¤Ë¹µÁÊ¡¢¾å¹ð¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢·º¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï£±Ç¯¡¢£²Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï¡Ê¤«¤«¤ë¡Ë¡×¤ÈÄ¹´ü²½¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾å¾Â¤Ï¡Ö£±Ç¯¡¢£²Ç¯¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¤È¥²¥ó¥Ê¥ê¡£¥µ¥Ö£Í£Ã¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¤¬¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤½¤Î´ÖµëÎÁÊ§¤¦¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤¢¡©¡¡¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤«¤Ê¤¢¡©¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡¦²¬ÅÄ·½±¦¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ï¤¢¤ë¤ä¤ó¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡ØÂ³¤±¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤°¤é¤¤¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ä¤«¤é¡¢µëÎÁ¤â¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤¬¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤ËÆñµ·¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èà´¬¤á¤Ç¹Ô¤«¤Ø¤ó¤Î¡©¡¡µÞ¤¤¤Ç¡ªµÞ¤¤¤Ç¡ª¸À¤¦¤Æ¡£Ë¡Î§¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÞ¤¬¤Ê¤¤¤È¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
¡¡ËÜÂ¼ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö°ìÈÖà´¬¤á¤Ê¤Î¤ÏÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òµÄ²ñ¤Ç°ì¹ï¤âÁá¤¯½Ð¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÁá¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£