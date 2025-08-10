牡羊座・女性の運勢

人との関係のなかで考えさせられ、新たに学ぶことの非常に多いときでしょう。いままでも対人関係に強い影響を受けている牡羊座ですが、今週は特に「相手の明晰さと強い覚悟にハッとさせられ、自分の考えを見直し、改める」が近いかな。パートナーや親友など、大事な人を筆頭に、周囲とは意見の衝突が起こりやすいです。が、いま大事なのは「そこから何を感じ、受け取ったか」でしょう。間違ってもいいし考えが変わってもいいので、衝突したこと自体にイライラしないで。いわば、いまの牡羊座は原石です。何かと激しくぶつかることで、より磨かれるのだと思います。

牡羊座・男性の運勢

人との深い対話、ときに衝突のなかで大事な何かを見出すとき。現在の牡羊座、人とのかかわりから刺激を受け、自分自身が大きく変わっていく流れのなかにいます。特にそのなかでも今週はパワフルで、パートナーや親友など身近な大事な人との会話にハッとさせられ、何か考えを改める展開につながるのでは。人とぶつかること自体へのストレスも強めですが、本当に重要なのは「そこから牡羊座が何をつかむか」です。イライラし腹を立てるかもですが、そこにとどまらず経験を前向きに変えましょう。そう導いてくれる人、ヒントも身近にあるようです。