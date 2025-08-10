獅子座・女性の運勢

誰かとの出会いや、周囲の人たちの言動からハッとさせられる大事なタイミングです。現在の獅子座は新たな目標を持ち、それに向かって進んでいきたい気持ちを強く持っているよう。ただ難しいことに（あえて）向き合おうとしているので、迷いや不安も多く「具体的にどうしたらいいかが、なかなかつかめない」のでは。が、ここで得る刺激はそんな獅子座の眼をカッと開かせてくれるよう。誰かとの衝突も多いときですが、それはある意味「確信を突かれたから」でしょう。最初はイラっとしても、それが大事なことであるとすぐに気づけるはず。感情的にならず「自分に与えられたヒント」をうまく活用してください。また、ときに自分に甘くなりがちな一面も。休養はもちろんOKですが、楽なほうに流れないように。

獅子座・男性の運勢

現在、対人関係から刺激を受け、自分自身も新たな目標を追いたいという気持ちが高まっている獅子座。ただ、現在は迷いがちで、まず自分がどうすべきかがわかりにくい状況にいました。が、そこにさらなる刺激が投下されるのがこのタイミングかも。身近な人たちはいっそうたくましく自身の挑戦に乗り出していき、それには激しく揺さぶられるでしょう。もしいま反発心を抱くとしたら、それは自分が求めているものを相手が行動で示してくるからでしょう。いま起こるモヤモヤ感はやる気の証拠。感情的にならず、自分の思いに素直になってヒントを受け取って。得られるものの多い時期です。また時に「楽したい」に気持ちが流れることも。それもありです。が、真に自分が満足するためには…よく考えてみてね。