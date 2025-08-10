乙女座・女性の運勢

社会面での新展開が予想されるとき。ここまでもすでに乙女座の仕事関連は大きく変化してきていますが、それがここでまた加速し、より具体的になっていくでしょう。何か新たなことに挑戦しているところなら、それが実を結び手ごたえとなって返ってきます。「これでいいんだ！」と思えるでしょう。それと連動し、乙女座の日常生活や長年の習慣、ものの考え方、家族とのかかわり方もいっそう変わっていきそう。「変わっていく必要がある」とわかりつつ最近は躊躇していたのかな。でも社会面の勢いがプライベートもあと押ししてくれそうです。迷っているならまずやってみる、がいいですね。ただ友人や身近な人たちは、いまいち乙女座の心情を理解してくれないかも。一緒に楽しむのはアリですが、相談はやめておいて。

乙女座・男性の運勢

転換期に入っている乙女座の社会面が、さらに勢いよく動き出す時期です。最近状況が変わり、新しいことにトライしているのなら、その流れをあと押しするものが加わってきそう。早くも成果や手ごたえが出て、頑張る自分を肯定してくれる。そんなイメージです。いまの乙女座は冴えています。特に社会面では革新的にいきましょう。また、それに勢いをもらってプライベートも動き出すよう。生活面や家族との関係、いままで長いあいだ「これはこういうもの」と思ってきた習慣なども、大きく見直すべきタイミングです。いろいろ考えすぎていたかもしれませんが、何ごともやってみないとわかりませんよ。人に相談したくなるかもですが、周囲の人はあまり乙女座に寄り添ってくれません。大事な判断は自分自身でね。