天秤座・女性の運勢

積極策が吉と出る力強いタイミングがやってきました。現在すでに自分が変わっていくことに対し前向きな天秤座ですが、ここからしばらくはなかなか類を見ないレベルの強さ、突破力が発揮できるはず。特にいま、天秤座はパートナーや親友を含め身近な人たちとの関係がいっそう深くなっていそうですが、周囲に活力を与えリーダーシップをとるのもあなたの役目です。思うままに行動すれば、自然に周囲は前向きな刺激を受けるので難しく考えなくて大丈夫ですよ。ただ、お互いに真剣なので、いまは人とぶつかりやすいかも。それも含め、今後絆を深める糧になります。あえて避けないで。社会面は楽しく安定のとき。それを楽しみつつも、のんびりしすぎないでください。

天秤座・男性の運勢

状況を切り開く力強さを最大限に発揮できるパワフルなタイミングです。新しいことに挑戦し、自分を変えていきたいという意欲がありつつなかなか具体的な機会を持てないできたのなら、まさにそれがやってきた！と思えるのがこのころでしょう。特にいまの天秤座はパートナーや親友など大事な人を中心に、人とのかかわりが人生のなかで重要な要素となっています。が、動き出すきっかけを作るのはおそらくあなた自身です。周囲は潔い天秤座に刺激され、次第に大事なことに気づくはず。人との衝突も多い時期ですが、そこから得るものも多いので、人に対しては正直に。そして誠実に。対して社会面では恵まれていると感じることが多いかも。喜んで受け取りましょう。ただそこに甘んじないで。