蠍座・女性の運勢

重要な心境の変化が起こりそうなとき。「自分は生活を変える必要がある」と気づき、自分なりに行動を起こしていそうな蠍座ですが、ついに本格的なスイッチが入るのがこのころかも。引っ越しなど生活拠点を変える行動を起こしそうです。何より大きいのは「新しい生活を試してみたい」という前向きさが優勢になる点かも。もし仕事関連でも躊躇しているのなら、それも今後ふっきれそうです。が…ここしばらくはまだ葛藤の強い時期かな。「こうでなくてはならない」にしばられず、いまの自分に合った決断をしましょう。迷うことも糧になりますから大丈夫。また楽観的な視点は大事ですが、「（自分がやらなくても）何とかなるよ」とは思わないように。「何とかできる！」はOKですよ。

蠍座・男性の運勢

「自分は自分の生活を変える必要がある」という思いに拍車がかかるとき。そもそも蠍座はその必要性を感じ、ここまでもいろいろ考え、行動を起こしつつあったはず。が、なかなかしきれなかった重要な決意ができるのがこのタイミングなのでは。「新しくなることへの好奇心、肯定感」が不安を凌駕する雰囲気です。それは社会面での変化とも連動し、いまある迷いや過度の不安を解消してくれる効果もあるかな。ただ変化自体が大きいぶん、葛藤も強そうな今週です。モヤモヤしがちですが…まずは「やってみる！」が正解でしょう。自分のやり方にこだわってOKですよ。ちなみに、いまは物ごとを楽観的に考える面もあり、それ自体はいいです。ただ「挑戦しなくても何とかなるんじゃない？」ではありません。