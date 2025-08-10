◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）

サマースプリントシリーズ第４戦となるハンデ重賞は１７頭（カリボールは出走取消）で争われ、ハンデ５７キロで５番人気のインビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）が、直線で後続の追い上げを振り切り、逃げ切って重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは１分７秒４。

前走までダートで８戦５勝。芝初挑戦だった前走の函館スプリントＳは４着で、芝２戦目で見事に初タイトルをつかんだ。初コンビの佐々木大輔騎手は、９日のエルムＳ（ペリエール）に続く２日連続の重賞制覇となった。伊藤大調教師は２３年ニュージーランドＴ（エエヤン）以来、重賞３勝目。

２着はハンデ５５・５キロで１番人気のジューンブレア（武豊騎手）、３着はハンデ５７キロで４番人気のシュトラウス（杉原誠人騎手）が入った。

ハンデ５６キロで３番人気、連覇を狙ったドロップオブライトは、負傷の幸英明騎手から乗り替わりで松若風馬騎手が騎乗。４角１６番手から上がり３ハロン最速の３２秒３の末脚も４着だった。

松若風馬騎手（ドロップオブライト＝４着）「できれば去年の形（３番手から差し切り）が理想でした。出は悪くなかったですが、進む気がなかったです。ペースも遅かったです。流れていれば、もうちょっと際どいところまで差してこられたと思います。でも、このペースでも脚は使えました」