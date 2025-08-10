射手座・女性の運勢

対人関係に何か重要な転機がありそうなとき。思いきった挑戦に出る人が続出し、それに強い刺激を受ける…のが典型例かな。それはパートナーや親友など親しい相手も含む場合が多く、少なからず射手座もかかわっているのでしょう。が、現状何かと躊躇しがちな射手座に先んじて、周囲が飛び出していく…。そんな雰囲気かも。驚くと同時に時に反発し、結果的に射手座も心を決めていく流れになりそうです。人との衝突もありえるときですが、何かを感じたときは相手の行動をよく見ましょう。また、あなた自身も「自分の思いは行動で示すべき」。ここに落ち着けるといいね。いまの射手座はややのんきな面もあります。それ自体はOKですが、それはあなただけの感覚かもね。

射手座・男性の運勢

パートナーや親友、身近な友人たちなど、自分にとって近しい人たちが著しく進化、挑戦をし始めるとき。そもそも対人関係から強い影響を受けるタイミングにいる射手座ですが、射手座自身は最近試行錯誤が続き、迷いも多めの状態なのでは。そんな射手座を横に置き周囲がいっそう強く動きだすので、ときにハッとさせられ葛藤を覚えるのがいまでしょう。結果として人とも衝突しやすいですが、すべては自分を顧みる材料として使うことです。また言葉でわかり合うことより、互いの行動から考えを読み取ろうとする方がいまは効果的かな。また、射手座はどこか楽観的で、それはよいことですが物ごとへのシビアな視点がたりない面もあります。そこはわかっておくといいかも。