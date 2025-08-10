山羊座・女性の運勢

現在大きな転機を迎えている山羊座の社会面ですが、今週はまた新たな展開があり、状況のスピードが加速するでしょう。流れが山羊座をあと押しする面もあるし、山羊座自身の挑戦心が高まって自分から一歩踏み出す場合もありそうです。同時にいまは家族関係や日常生活も大きく動き出していますが、社会面の勢いが影響を及ぼし、なかなか判断しきれなかったプライベートでもいろいろ判断をうながしそうです。ただ、最初は勢いに押され「何で急にこんなことになったんだ！」と思うかも（葛藤）。落ち着いて考えれば、「どっちみち家のことは決めなければならなかった」とわかりそうですが。また、意欲的な山羊座に対しパートナーは協力的ではないよう。面倒は避けたい心境なのかもしれません。

山羊座・男性の運勢

社会面での新たな転機に変化中の状況がいっそう加速する雰囲気のとき。自分を取り巻く仕事面は変わりつつあるとすでに感じていたであろう山羊座の前に、具体的な内容、取り組むべきものが現れ、いよいよ走り出す感じです。自分の新たな力をおおいに発揮できるときなので、躊躇せず飛び込んでいきましょう。また、それに連動し家族関係や家に関することなど、プライベートな方面も動き出すはず。いろいろ不安で思い悩む部分もありそうですが、いまは「行動することで状況を切り開く」が正解です。そのことにもだんだん気づくでしょう。また、意欲的な山羊座に対しパートナーは同調してくれません。いまに対し見ているもの、望むものが違うようです。