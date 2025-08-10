水瓶座・女性の運勢

自分のなかで何かスイッチが入った感覚がありそうなとき。いままでも水瓶座は自分を新しくするために非常に意欲的でした。が、「まず何をすればいいのか」をつかむのは簡単ではなかったよう。それに対しひらめきが起こり、「これをやろう！」と感じ取るや否や走り出す…そんな今週です。実際に行動する場合も、「イメージを計画に変え出す」もありそう。周囲との関係性も影響大なときなので、パートナーや親友などを筆頭に身近な人たちは急遽動き出す水瓶座に驚き、ときに反発する可能性も。が、水瓶座の勢いが周囲の迷いや不安を払う面もあります。気づかいは必要ですが、でもやりたいようにやってよし。だんだんに理解されますよ。また、社会面は現在恩恵を受ける状況下に。もらえるものはもらいましょう。でも甘えちゃダメですよ。

水瓶座・男性の運勢

いよいよ何かに本格的に飛び込んでいく。そんな重要なタイミングを迎えています。挑戦心旺盛な現在の水瓶座ですが、ここまではまだ「具体的に何をすればいいのか」がはっきりつかめていなかったのでは。それが見つかり、動き出すのがここからでしょう。すぐに動きにくい場合は、明確なイメージ&計画を持つのもあり。パートナーや親友などを含め、身近な人たちは基本水瓶座に対し賛同していますが、水瓶座の勢いが強すぎて、その考えや行動に対し最初は反発するかもしれません。が、次第に自分のタイミングで状況を理解してきます。だから水瓶座は自分の判断で動いて大丈夫ですよ。その行動で大事なことを伝えましょう。社会面では恵まれ恩恵を受けやすいでしょう。ただそれに甘んじないでね。