ロッテや楽天で活躍し、２４年シーズンに楽天の監督も務めた今江敏晃氏が、９月６日に滋賀の大津市と草津市で行われる野球イベント「ユメノタネチャレンジ〜夢を目標に〜」で特別講師を務める。

＊ ＊ ＊

当日は野球教室（第１部対象・年長〜小学２年生、第２部対象・小学３〜６年生）が行われるほか「高校野球大好き芸人」として知られるかみじょうたけし氏と今江氏のトークショーも開催。元中日で滋賀県出身の内野手・石川駿氏、元中日の外野手・古本武尊氏も参加する。

野球教室は「ラグスタジアム」（草津市）、トークショーは「フォレオ大津一里山」（大津市）で行われ、今江氏とかみじょう氏はトークショーと野球教室の第２部に参加。石川氏と古本氏は第１部と第２部に出席する。トークショーはフリー観覧。

元プロ野球選手との直接的な関わりを通じて、子供たちが野球の魅力を全身で味わい、夢を大きく成長させるきっかけ作りをサポートする。

石川氏、古本氏が所属する一般社団法人「キャタリストジャパン」が主催。１９９２年創設で、野球やサッカーなど７種目のスポーツスクールを滋賀県内で展開する「Ｔ＆Ｓスポーツスクール」が共催を務める。

野球教室は各部先着３０人。応募やイベント詳細、問い合わせは「Ｔ＆Ｓスポーツスクール」公式ホームページにて。

またイベント開催にあたり「ＣＡＭＰＦＩＲＥ」を通じたクラウドファンディングも実施しており、今江氏とのツーショット写真撮影権利つきのトークショー特別観覧席招待、イベント終了後の懇親会参加などがリターンとして用意されている。

◆今江 敏晃（いまえ・としあき）１９８３年８月２６日、京都・向日市出身。４１歳。ＰＬ学園で２年夏に甲子園出場。０１年ドラフト３巡目でロッテ入団。０５、１０年の日本シリーズＭＶＰ。０５年から４年連続でゴールデン・グラブ賞獲得。１５年オフにＦＡ権を行使し楽天に移籍。１９年に引退し、２０年からコーチ。２４年に監督。通算１７０４試合出場で打率２割８分３厘、１０８本塁打、７２６打点。右投右打。