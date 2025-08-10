【サンリオキャラクターズ】ホログラムがきらきらかわいい「スパークルシリーズ」
キャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」にて、サンリオキャラクターズの「スパークルシリーズ」が8月7日（木）より発売された。きらきらかわいいアイテムを紹介する。
＞＞＞サンリオキャラクターズの「スパークルシリーズ」をチェック！（写真8点）
「サンリオキャラクターズ」は、サンリオが展開する「ハローキティ」や「マイメロディ」、「シナモロール」などのキャラが、各シリーズの枠を超えて共演するカテゴリー。
そんなサンリオキャラクターズの、ホログラムがきらきらかわいい「スパークルシリーズ」が発売された。
キャラクターラインナップは、ハローキティ・シナモロール・クロミ・マイメロディ・ポムポムプリン・リトルツインスターズの6種類。
商品ラインナップは、「アクリルスタンド」「ホログラム缶バッジ」「ポストカード2枚セット」「ハーフカットステッカー」の全4種類。
アクスタと缶バッジは、各キャラクター2種類ずつの全12種類。
推しのキャラクターで全種集めるのもいいですね♪ ぜひお近くの店舗へ。
