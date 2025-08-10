¶Ì¥Î°æÉô²°ÁêÇÏ¹ç½É¡¡ÀèÂå»Õ¾¢¤¬´¶¼Õ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸òÎ®¤·¤Æ¡Ä¡×¡¡±©½Ð»³¤Ï½½Î¾¾º¿Ê¸å½é»²²Ã¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¶Ì¥Î°æÉô²°¤¬10Æü¡¢Ê¡Åç¸©ÁêÇÏ»Ô¤Î¾¾Àî±º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ë¹ç½É½ê¤Ç·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹±Îã¤Î²Æ¹ç½É¤Ïº£·î5Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢20Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Ê¡Åç¸©ÁêÇÏ»Ô¤Ï¡¢¶Ì¥Î°æ¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¡¦ÆÊÅì¡Ë¤ÎÉã¤ÇÀèÂå»Õ¾¢¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦½éÂåÆÊÅì¡Ë¤Ç¤¢¤ë»Ö²ì½ÙÃË¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤Î¸Î¶¿¡£ÀèÂå¤¬Éô²°¤ò¶½¤·¤¿2Ç¯¸å¤Î92Ç¯¤«¤éÆ±»Ô¤Ç¤Î²Æ¹ç½É¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç34Ç¯ÌÜ¡£ÀèÂå»Õ¾¢¤Ï¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤À¤«¤é¤Í¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¸òÎ®¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡±©½Ð»³¡Ê25¡á¶Ì¥Î°æÉô²°¡Ë¤Ï½½Î¾¾º¿Ê¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î»²²Ã¡£¡ÖËèÇ¯¡¢ÁêÇÏ¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë·Î¸Å¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£9Æü¤Ë¤ÏÆ±»Ô¤ÎÉÍ¤Î±Ø¾¾Àî±º¤Ç¤Á¤ã¤ó¤³¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢13Æü¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎËßÍÙ¤êÂç²ñ¤Ë»²²ÃÍ½Äê¡£¡ÖÎÉ¤¤·Î¸Å¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤·¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é¿Í¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿³èµ¤¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁêÇÏ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡£³Ú¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¸µËëÆâ¤ÇÉô²°Æ¬¤Î½½Î¾¡¦ÅìÇòÎ¶¡Ê29¡á¶Ì¥Î°æÉô²°¡Ë¤Ï4²óÌÜ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÅìµþ¤È°ã¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¦¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤éÎÃ¤·¤¤¡£¥¤¥«¾Æ¤¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£½©¾ì½ê¡Ê9·î14Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ø¸þ¤±¡¢²Æ¹ç½É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÂÎ¤Å¤¯¤ê¡£¥±¥¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£