¹Åç¡¢ºåµÞ¤Ç³èÌö¤Î¿åÃ«¼ÂÍº¤µ¤ó»àµî¡¡»³ËÜ¹ÀÆó»á¡õ°á³Þ¾ÍÍº»á¤ÈÀÖ¥Ø¥ëÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤¦¡¡ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤âÁ°ÅÄÃÒÆÁ»á¡¢Ê¡Î±¹§²ð»á¤é¤ò»ØÆ³
¡¡¹Åç¡¢ºåµÞ¡Ê¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ç¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÌ¾Çì³Ú¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂÇ¼Ô¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿¿åÃ«¼ÂÍº¤µ¤ó¡Ê£·£·ºÐ¡Ë¡á¸µ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡á¤¬£±£°Æü¸á¸å£²»þ£µ£¶Ê¬¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢¿´ÉÔÁ´¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¤³¤È¤¬¿ÆÂ²¤Ë¤è¤êÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¿åÃ«¤µ¤ó¤ÏµÜºê¾¦¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ£±£¹£¶£³¡¢£¶£´Ç¯¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£ÍâÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¹Åç¤«¤é£´°Ì»ØÌ¾¤µ¤ìÆþÃÄ¡££²Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£
¡¡½ù¡¹¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±£·£°Ç¯¤«¤é¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È£·£µÇ¯¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡¢¤Þ¤¿£·£¸Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨¡¦£³£´£¸¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»³ËÜ¹ÀÆó»á¡¢°á³Þ¾ÍÍº»á¤é¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÀÖ¥Ø¥ëÂÇÀþ¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ºåµÞ¡Ê¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿£¸£³Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÅÀ²¦¡Ê£±£±£´ÂÇÅÀ¡Ë¤â³ÍÆÀ¤È¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤òµå³¦¤Ë¤È¤É¤í¤«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÉÂµ¤¡¢¤±¤¬¤È¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆþÃÄ£±Ç¯ÌÜ¤Ë¿ÕÂ¡ÉÂ¤¬È¯³Ð¡££¸£´Ç¯¤Î³«ËëÀï¤Ç¤ÏÆ¬Éô»àµå¤ò¼õ¤±¡¢£¸£µÇ¯¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î°úÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏºåµÞ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¹Åç¡¢¶áÅ´¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¡¢ÃæÆü¡¢¤½¤·¤Æºå¿À¤ÈÀ¾¤Î£¶µåÃÄ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¼ç¤ËÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¹¾Æ£ÃÒ¡¢Á°ÅÄÃÒÆÁ¡¢ÃæÂ¼µªÍÎ¡¢Ê¡Î±¹§²ð¡¢°æ¾å°ì¼ù¤é¤ò¶¯ÂÇ¼Ô¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¡£
¡¡£²£°£±£³Ç¯¥ª¥Õ¡¢ºå¿À¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç°Ê¹ß¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Êµå³¦¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ï»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÎÙ¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¤Î»ØÆ³¤Ë¤â¼ê¤òÂß¤·¡¢¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼´ÑÀï¤Ï·ç¤«¤µ¤º¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ëºå¿À¤Ê¤É¶µ¤¨»Ò¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»àµå¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢ÆâÂ¡¼À´µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶áÇ¯¤ÏÌÜ¤ä¿´Â¡¤Ê¤É²¿ÅÙ¤â¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Î²Æ¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÎÄ´¤Ë°ÛÊÑ¤ò¤¤¿¤·£¶·î¤ËÆþ±¡¡¢¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î£¸·î¤ËÆþ¤ê°²½¡¢£±£°Æü¡¢²ÈÂ²¤Ë´Ç¼è¤é¤ì¤Ä¤Äµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£·£²£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£±£µ£²£²°ÂÂÇ¡¢£²£´£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£°£¹ÂÇÅÀ¡¢ÄÌ»»ÂÇÎ¨¡¦£²£¸£µ¡£