【同居はツラいよ】義兄弟ご一行おもてなし。2日だけ辛抱！…か？【第3話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、義家族の集まりから起こった一件です。
義父が亡くなり、義母と二世帯住宅で同居するユリさん家族。普段は生活スペースを完全に別にしているので、これまでほぼトラブルもなかったのだそうです。しかしひとつだけ困りごとが……。それは年に1〜2回の大型連休に帰省してくる義兄弟ご一行。
ユリさん「2日だけの辛抱だ……2日だけの」
呪文のように呟く理由は、義兄弟の家族＋義母＋ユリさん家族、すべてをユリさんひとりでお世話しないといけないから。そしてお世話されて当然と言わんばかりに何もしない義実家ファミリー。食べっぱなし、散らかしっぱなし。その上わが子のお世話もしないといけないしでユリさんはもうヘトヘト。こんなのおかしいですよね。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
