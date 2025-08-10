お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（44）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。テロップで「末永くお幸せに」とつづった。誰に宛てたものかは書かれていないが、この日に女優・二階堂ふみ（30）との結婚を発表した相方のカズレーザー（41）へのメッセージと思われる。

安藤は「ASMR 咀嚼音 モッパン 子持ちヤリイカ」と題した動画を投稿。子持ちヤリイカを食べる姿を公開した。食事を終えた後に「御馳走様でした」と書かれたテロップが表示された。その後、小さな字で「末永くお幸せに」と書かれたテロップが表示された。安藤は終始無言で肉声はなかった。

この日、カズレーザーの公式Xに連名の文書が掲載され「私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」と電撃発表した。続けて「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづった。

安藤は自身のXでカズレーザーの「ご報告」ポストをリポスト。相方を“祝福”した。