【今週の運勢】8月11日（月）〜8月17日（日）の運勢第1位は蟹座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 8月11日（月）〜8月17日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★蟹座

運勢第1位！ 「自分を選び直す」がテーマの1週間。今週は、他の誰でもない「この自分」でよかったと思える出来事がたくさん訪れそう！ いいたいことをいったら関係がよくなったり、素直なふるまいが誰かの心に届いたり。何かを「演じる」のをやめて、自分という存在を真正面から受け止めることで、見えてくる景色が変わります。

第2位★山羊座

運勢第2位！ 「ここから、もう一度始めよう」が今週の星模様のテーマ。夏の太陽のエネルギーが、心の中にある「本気の気持ち」や「遠慮していえなかった希望」を呼び覚まします。自分を主役に戻すことで、忘れかけていた方向性を見定めていきましょう。

第3位★魚座

運勢第3位！ 「人生をちょっと俯瞰してみる」がテーマの一週間。今いる場所から一歩引いて、「この先、どんな景色を見てみたい？」と問いかけてみて。身近なことに没頭している人ほど、視野を遠くに向けると大きな気づきがあります。旅行、読書、専門的な学びなど、世界を広げる行動が未来の飛躍につながるとき。

第4位★蠍座

「新しい風を受け入れるアンテナ」を磨きたい星模様です。あなたの魅力のひとつでもある「知りたい！」「伝えたい！」という気持ちが、いつも以上に輝く一週間。SNSで偶然見かけた記事や、ふとした雑談の中に、今の自分にぴったりなヒントが紛れていそう。心がふわっと動いた瞬間を、見逃さないようにしてみて。

第5位★獅子座

「胸が高鳴るほうを選ぶ」が今週のテーマ。なんとなく気になる、ちょっと気が向く、やけに心がざわつく……。そんな小さなときめきや違和感にこそ、今のあなたを動かすヒントがあります。特に「今はまだ意味がわからないけど気になること」は、これからのあなたの「創造の源」になるかも。理屈ではなく、情熱のセンサーを信じてみて。

第6位★牡羊座

今週は「理想を共有できる仲間との再接続」がテーマ。心の奥であたためてきた夢やビジョンを、そっと誰かに話してみたくなるような週です。1人では難しかったことも、「わたしもそれ、いいと思う」と共鳴してくれる存在に出会える予感。SNSやイベント、学びの場など、人が集まる場所には積極的に顔を出してみて。

第7位★射手座

今週は「心の物置を片づける」ような流れ。ふとした瞬間に昔の夢や、しまいこんでいた記憶、なぜか忘れられない誰かの言葉が浮かんできそうです。それらは、今のあなたが次に進むためのヒントになりそう。すぐに答えを出そうとせず、丁寧に思い出をたどってみて。

第8位★双子座

今週は「他者を通して、自分を知る」ような星模様。誰かと交わす言葉や、すれ違いの中でのちょっとしたモヤモヤ、思いがけない感謝の言葉。そうした対話のなかに、今のあなたに必要な気づきが詰まっています。「あの人と話すと本音が出るな」と感じたら、その感覚を大切にしてみて。

第9位★天秤座

今週は「整えることが、癒やしになる」星模様です。散らかった部屋を片付ける、リズムの乱れた生活を見直す、身体や心の声に耳を傾ける。そんな小さな調整が、あなた本来のバランスを取り戻すカギ。日々の中に漂う違和感を無視せず、丁寧に手当て、ケアをすることで、自然と調子が整っていく流れです。

第10位★水瓶座

今週は「内側の変化を見逃さない」がテーマ。表面的には何も変わっていないように見えても、あなたの内面では静かな変化が起こりつつあるようです。なんとなく気になる人、心にひっかかった言葉、スルーできない小さな違和感…・・。そのサインを深く掘り下げることで、真の欲求が浮かび上がってきそう。

第11位★牡牛座

「脱・優等生モード」が今週の追い風。つい周囲の期待に応えたくなってしまうときも、今週は「ちゃんとしてる自分」を一回お休みして、本音で生きてみるのが◎。理想の自分じゃなくても大丈夫。「ちょっとズレてる？」「今の気分じゃないかも？」そんな違和感が、あなたの価値観をアップデートしてくれるサイン。

第12位★乙女座

「心の居場所をアップデートする」タイミング。これまで自分を守ってくれた価値観や習慣に、そっと「ありがとう」と伝えて、次の自分にバトンを渡すような星模様です。特に自分の「根っこ」にあるものを見直す流れに入っています。急に手放す必要はないので、ゆっくり時間をかけてみて。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

