女優・二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）が10日、結婚したことを発表した。

2人はそろって同じ文面を発表。「平素より格別のご高配を賜り熱く御礼申し上げます。私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」とつづった。過去に交際報道はなく、電撃的な発表だった。

人気女優と男性芸人という組み合わせは過去にもたびたびあった。最近では、蒼井優（39）と「南海キャンディーズ」山里亮太（48）も電撃婚で、世間を驚かせた。2人は19年、約2カ月の交際を経て結婚。結婚発表会見には、山里の相方で2人のキューピッド役になった山崎静代も出席し、和やかな雰囲気に包まれた。22年には女児が誕生したことを報告した。

佐々木希（37）は、17年に「アンジャッシュ」渡部建（52）と結婚。20年には渡部の不倫スキャンダルが明るみに出て、活動を自粛した。今年7月の出演番組では、佐々木が離婚について「ちらつきました」と赤裸々告白。それでも「近くで自分を見てくれていたパパの方がいいって思うんじゃないかと思って」と、子供の将来を考えて夫婦立て直しの道を選んだことを明らかにした。2児に恵まれている。

安めぐみ（43）は「Take2」東貴博（55）と11年に結婚。15年に第1子女児、24年に第2子をそれぞれ出産した。42歳という高齢出産でも話題になった。

Take2はコンビそろって女優妻と結婚した。東の相方・深沢邦之（58）は、田中美佐子（65）と95年に結婚。深澤が田中の付き人をしていた時期もあり、当時は格差婚と世間を驚かせた。02年に第1子が誕生したが、23年に離婚した。

藤原紀香（54）は、陣内智則（51）と06年に結婚。ドラマ「59番目のプロポーズ」での共演がきっかけだった。ともに兵庫県出身という共通点もあったが、09年に離婚。2人はともに再婚している。

かつては、大竹しのぶ（68）明石家さんま（70）の超ビッグカップルが話題になった。「男女7人夏物語」で共演し、88年に結婚。大竹は前夫と死別し、再婚だった。2人の間にはタレントIMALUが誕生した。92年に離婚したものの、その後もたびたび家族で会うなど、元夫婦になっても良好な関係が伝えられている。

また、安田成美（58）は「とんねるず」木梨憲武（63）と94年に結婚。映画「そろばんずく」での共演がきっかけだった。3人の子宝に恵まれた。