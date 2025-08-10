歌手「荻野目洋子」の「“めちゃ小さい”愛車」紹介！ 20代の時に乗っていたクルマに「色が可愛い」「ステキな愛車」の声！ 懐かしすぎる「ミニ」が話題に
“バブリーダンス”で話題！ 荻野目洋子の「愛車」に注目集まる
歌手で女優の荻野目洋子さんが20代の頃の愛車をSNSで紹介しました。
“バブリーダンス”で再ブレイクを果たした荻野目洋子さんの若かりし頃の愛車にユーザーから多数の反響が集まっています。
【画像】超カッコイイ！ 「荻野目洋子」の「“めちゃ小さい”愛車」の姿を画像で見る！
荻野目洋子さんが自身の X（旧Twitter）にて、「自分が20代の頃に乗ったミニがこちら」と当時のミニの写真を投稿。
荻野目さんの20代の頃に乗っていたというのが、ブリティッシュ・レイランド製のミニです。
写真には、淡いクリームカラーをまとったボディに、丸めのヘッドライトや両サイドのフェンダーミラーが印象的な1台が写し出されています。
投稿では続けて、「デニム・カバーはシート外して付けた訳じゃないから雑だけど、愛着ありました」と当時の愛車の後部座席の写真もアップ。
「ミニに乗っている人を見ると今でも気になって、どんなオーナーさんかな？と覗いてしまいます」とつづっていました。
ポストした写真と文章から、自分好みにカスタムしており、ミニへの愛情が伝わります。
ミニといえば、初代ミニはBMWが2001年に“新生ミニ”を発表するまでの、1959年から2000年の41年もの間販売されました。
発売当初のミニは全長3054mm×全幅1410mm×全高1346mmで、エンジンには水冷直4OHVユニット848ccエンジンを搭載。2ドア4座仕様というもので非常にコンパクトな設計でした。
現在の“BMWミニ”は3ドア・5ドアモデルの「COOPER」、SUVモデルの「COUNTRYMAN」などの当時のミニらしさを残しつつも、スタイリッシュで進化したモデルラインナップとなっています。
新車価格（消費税込み）は3ドアモデルで399万円からと案内されています。
※ ※ ※
荻野目さんのかつての愛車に「センス抜群！」「色が可愛い」「ステキな愛車ですね」「荻野目ちゃんの車愛が伝わってきます！」などの声が寄せられています。
また「日本仕様のフェンダーミラーに懐かしさを感じますね」などといった今ではほとんど見られないフェンダーミラーについて触れるコメントも見られ、多くの反響が集まっていました。