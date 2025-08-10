広陵（広島）は１０日、堀正和校長が甲子園球場の大会本部を訪問し、第１０７回全国高校野球選手権大会の第９日・津田学園（三重）との２回戦の出場を辞退すると発表した。広陵は大会直前、１月に発生した暴力事案がＳＮＳで話題に。メディアでも報じられ、出場を巡り批判的な声も起こる中、７日の１回戦で旭川志峯（北北海道）に３−１で勝利していた。

２回戦で対戦予定だった津田学園の佐川監督は大会本部を通じてコメントした。「監督として過去２回、夏の甲子園に出場して、２回とも２勝目の壁が破れなかったので、３回目の今回は２勝目をかけた広陵との対戦を楽しみにしていました。中井哲之監督には、甲子園練習の時に『守備をふだん通りにしっかりやれば２回勝てるよ』と声をかけていただき、その後の組み合わせ抽選会で、勝ち進めば広陵と当たることになったので、宿命的なものも感じていました」とも語った。

その上で「ＳＮＳを通じていろいろな話がとびかっていたのは承知していますが、選手には『グラウンドに立ったら雑念は切り離せ』と言い続け、１回戦以後は広陵をイメージした練習をしてきただけに、今回の辞退は残念でなりません」と、複雑な胸中を明かし「３回戦までは日があくので、今夜にも選手たちに事情を説明して練習メニューを考え、『広陵戦から頭を切りかえよう』と言うつもりです。選手たちも２回戦を楽しみにしていたので、経験値が１回少ないまま３回戦を迎えるのは、やや不安もありますが、しっかり準備をしたいと考えています」と、選手たちを慮った。