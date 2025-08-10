内臓脂肪ちゃんと測れてる？ エレコムの体組成計が革命起こしてるよ
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
健康・体型の自己管理のために体組成計を利用している方は多いでしょう。
7月に発売したELECOM（エレコム）の「ECLEAR 体組成計」は、より正確な内臓脂肪レベルと体重が測定できるようになり、価格は4,000円台にとどまっているコスパ優秀なアイテムですよ。
●この記事で紹介している商品
エレコム 体組成計 体重計 50g単位 バックライト付 8項目 [ 体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝 ] 自動認識機能 ブラック HCS-FS010BK
4,679円
Amazonで見るPR
4,679円
楽天で見るPR
乗るだけで電源ONから8項目測定まで、欲しい機能はしっかり搭載
「ECLEAR 体組成計」は、乗るだけで電源ON・ユーザー自動識別・バックライト搭載の機能があり、足のサイズが大きな方でも安心のサイズ感。
測定できる項目は体重・BMI・前回差・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量の8項目で、基本的かつ欲しい機能がちゃんと備わっています。
生活習慣病と関係が深い内臓脂肪レベルを30段階で評価
なかでも注目したいのは、生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定方法の進化です。
筑波大学との共同研究によって、MRIで胸の下〜腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影（通常はへそまわりのCT画像1枚）する方法が採用され、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価してくれるんです。
50g単位で体重測定が可能
そして、機能として一番必要としている方が多いだろう体重は50g単位で測定可能に（100kgを超えると100g単位）。
かなり細かい体重の変化にも気づけるので、維持や減量のモチベーションを支えてくれますよね。
「ECLEAR 体組成計」を上手に使って、しっかりちゃっかり自己管理しちゃいましょう！
●ブラック
エレコム 体組成計 体重計 50g単位 バックライト付 8項目 [ 体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝 ] 自動認識機能 ブラック HCS-FS010BK
4,679円
Amazonで見るPR
4,679円
楽天で見るPR
●ホワイト
エレコム 体組成計 体重計 50g単位 バックライト付 8項目 [ 体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝 ] 自動認識機能 ホワイト HCS-FS010WH
4,679円
Amazonで見るPR
4,679円
楽天で見るPR
●ブルー
エレコム 体組成計 体重計 50g単位 バックライト付 8項目 [ 体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝 ] 自動認識機能 ブルー HCS-FS010BU
4,679円
Amazonで見るPR
4,679円
楽天で見るPR
こちらもおすすめ
エレコム バランスボール エクリアスポーツ スクエア型 耐荷重120kg バランスクッション 45×45cmクッションカバー対応 専用ポンプ付 グレー HCF-BBSGY
2,082円
Amazonで見るPR
3,180円
楽天で見るPR
エレコム バランスクッション 座面 バランスディスク 突起付き 45×45cmクッションカバー対応 専用ポンプ付 耐荷重120kg スクエア型 エクリアスポーツ PVC ブラック HCFWBBSBK
2,897円
Amazonで見るPR
3,300円
楽天で見るPR
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。
Source:Amazon.co.jp