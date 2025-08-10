10歳で乗馬を始め、高校、大学で日本一になった大岩義明は明治大学を卒業する時、競技生活に別れを告げ、就職の道を選んだ。未練はあったが、乗馬で暮らす未来は描けなかった。長く競技を続ける選手の大半は、実家が乗馬クラブの経営者か富裕層の子弟に限られていた。大岩はいずれでもなかった。父は自営業、その仕事を継ぐ気もなかった。

「ビル管理の会社に入りました。配属されたのは、夜中にレストランの厨房機器の虫を駆除する部署。ゴキブリ退治でした。厩舎で馬の世話をしていたせいか 、汚れ仕事がそれほど苦ではありませんでした」

運命が変わるのは、就職の2年後、2000年シドニー五輪がきっかけだった。

「開会式をテレビで見ていて、何で自分はこの舞台にいないんだろう……。そして、これから4年ごとにこんな思いをする人生は嫌だな、と思った」

大岩の中に“自分には馬と一体になる特別な感覚がある”というひそかな自負があった。競技への気持ちが募り、イギリスで厩舎を経営する大学の先輩に国際電話で相談した。翌春、会社を辞めてイギリスに飛んだ。

「最初は先輩の厩舎で下働きをしながら、馬に乗るチャンスを探しました。簡単には乗れなくて、植木の苗を育てるバイトもやりました。チャンスがなければ日本に帰って庭の仕事をしようと考えて、夜は庭のデザイン学校にも通いました」

自分の馬がいなければ乗ることもできない。そんな時、厩舎に馬を預けているイギリス人夫妻から、自分たちが行けない平日は大岩に乗ってほしいと申し出があった。やがて「試合のある週末も乗っていい、自分たちは応援に行く」と言ってもらって、小さな大会に出られるようになった。数年ぶりに馬術競技の〈選手〉に復帰した。

コンビの境地

大きなチャンスは03年に訪れた。JRA（日本中央競馬会）がヨーロッパで所有していた3頭の馬を日本に連れて帰ると決めたが、1頭が血液検査で日本に入国できないと分かった。

「ヨーロッパでこの馬に乗れる日本人選手はいないか、いれば翌年のアテネ五輪でチームが組める、というので私にチャンスが巡って来たのです」

イギリスにいたことで幸運が舞い込んだ。大岩は初めて自分の馬を手に入れた。16歳のヴォユデロックだ。

「馬術は馬と乗り手、コンビでの成績です。重要なのは馬とのパートナーシップ。自分の調子が良くても、馬としっくりこないと自信につながりません」

そしてこう続けた。

「私を育ててくれた3頭の馬がいます。最初が高校生の時、全日本ジュニアで優勝したティノという馬です。このティノが私に〈障害〉を教えてくれました。

〈総合馬術〉を教えてくれたのがヴォユデロックです。2日目に行われるクロスカントリーは過酷なレースですから、馬は相当疲れる。3日目の障害馬術に向けてどれだけケアして、どう助けてあげたらいいか、ヴォユデロックがその流れを教えてくれたのです」

それがパリ五輪銅メダルの礎になった。大岩の言葉で馬術競技の魅力の片鱗に触れた気がした。乗り手が馬を操るばかりではない。乗り手も馬に教えられて成長する。互いに支え合ってコンビの境地を高めてゆく。

「パリで乗ったMGH（所有者を示す冠名）グラフトンストリートは、コントロールが難しいということで私に乗るチャンスが来た馬で、コントロールさえできれば勇気があり力強く走れる馬でした」

細かな手綱さばき

馬にも乗り手にも性格や持ち味がある。大岩は繊細過ぎる馬より豪快さを備えた馬が合う。グラフトンストリートはピッタリだった。

「クロスカントリーで障害を越える時、馬の一歩は約4メートルありますが、踏切の距離を合わせなければ障害に突っ込んだり、バランスを崩したり失速します。スピードを極力落とさないようにコントロールしながら各障害に向かいます」

飛べないと分かれば馬は障害を避け、レースを中断する。そうなれば失権し、成績はなしに終わる。

「大きな大会ではわざわざ難しい障害が設定してあります。例えば水濠に飛び込む時、馬は当然頭を下げて着地します。逆にこっちは上体を起こしますから、手綱を空中で伸ばす必要があります。ところが、パリでも飛び込んですぐ次に幅の狭い障害がセットされていた。これを飛ぶには手綱でコントロールする必要があるので、伸ばした手綱をすぐ引き寄せなければいけない。こうした細かな対応を繰り返す必要があります」

しかもクロスカントリーは3日前にコースが公開され、下見できるのは乗り手だけ。試乗はできない。馬は初見のコースをあのスピードで走り、難しい障害を次々に飛び越えるのだ。

「グラフトンストリートは3年後には20歳ですから、ロス五輪までに新しい馬が必要です」

名馬に出会い、購入条件をクリアするには運も必要。

「日本は強いという評価は以前からありました。パリの銅メダルでそれがいっそう確かになった」

新たなパートナーと出会えるよう祈りたい。

