ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¡Ö¥¨ー¥¹¤Ç£´ÈÖ¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿ー¨¢»³ÅÄÍÛæÆ¡Ê2021¡¦2022Ç¯¡¢¶á¹¾¡Ë
º£¥·ー¥º¥ó4·î3Æü¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢½é¾¡Íø¡¦½é¥Ûー¥ë¥É¡¦½é¥»ー¥Ö¤òµÏ¿¤·¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¤Î¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¥ê¥êー¥Ðー¡¦»³ÅÄÍÛæÆ¡Ê¤Ï¤ë¤È¡Ë¡£¥×¥í¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ëÈà¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¶á¹¾¹â¹»¡Ê¼¢²ì¡Ë»þÂå¤ÎÇ»Ì©¤Ê·Ð¸³¤Ë¤¢¤ë¡£¥¨ー¥¹¤Ç4ÈÖ¤È¤·¤Æ¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢¡Ø¥Çー¥¿¤ÇÆÉ¤à¹Ã»Ò±à¤Î²øÊª¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥´¥¸¥Ãø¡§½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤è¤ê¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¹Ã»Ò±à¤Ë3µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤··×11¾¡
¡¡ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¡Ö¥¨ー¥¹¤Ç£´ÈÖ¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿»³ÅÄÍÛæÆ¡Ê¸½¡¦ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤Ï¡¢¶á¹¾¤ò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¥Ù¥¹¥È£´¡¢½Õ¤Ï½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£»³ÅÄ¼«¿È¤â·×11¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê»³ÅÄ¤À¤¬¡¢·»¤ÏÌ¾ÌçÂçºå¶Í°þ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»³ÅÄ¼«¿È¤Ï¶á¹¾¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï£±Ç¯¤«¤é¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢½©¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»³ÅÄ¤Ï£±Ç¯À¸¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½©¤Î¶áµ¦Âç²ñ¤Î½éÀï¤Î¿À¸Í¹ñºÝÂçÉíÀï¤Ï£²ÂÐ£µ¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤¬¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç·è¾¡ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï»³ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍâ½Õ¤Î¸©Âç²ñ£³²óÀï¤ÇÎ©Ì¿´Û¼é»³¤ËÇÔ¤ì¡¢²Æ¤Î¥·ー¥É¸¢¤òÆ¨¤·¤¿¤È¤¤âÄËÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï»³ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Î£±³ØÇ¯¾å¤Î´äº´Ä¾ºÈ¤¬¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¶¯µ¤¤Ê¥ä¥Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Îº¢¤Ï²¿¤«¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬£³Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»³ÅÄ¤¬£²Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤âÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾〝»³ÅÄ¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤Ê¤Î¤«¤Ê〟¤È¤«»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£É½¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¶ì¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·£²Ç¯²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï£´»î¹ç21¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²£±¼ºÅÀ¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â£²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÅêÂÇ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡£²Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢£±³ØÇ¯¾å¤Î´äº´¤È¥À¥Ö¥ë¥¨ー¥¹¤ÇÄ©¤à¡£½éÀï¤Ï»³ÅÄ¤ÎÅêÂÇ¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£²²óÀï¤ÎÁê¼ê¤ÏÂçºå¶Í°þ¡£½é²ó¤³¤½ÀèÀ©¤òµö¤¹¤¬»³ÅÄ¤Ï£¶²ó¤Þ¤ÇÇ´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ë¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥¸¥ê¥¸¥ê¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¤ÆµÕÅ¾¡£¥ê¥êー¥Õ¤Î´äº´¤Ï£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Û¤Ü´°àú¤ËÍÞ¤¨¾¡Íø¤¹¤ë¡££³²óÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¶¯ÂÇ¤ÎÀ¹²¬ÂçÉí¤À¤¬¡¢»³ÅÄ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬ºã¤¨ÅÏ¤ë¡£Â®¤¤ÊÑ²½µå¤ò¾å¼ê¤¯³è¤«¤·¡¢£¶²ó89µå¤òÅê¤²¤Æ¶¯ÎÏÂÇÀþ¤«¤é10Ã¥»°¿¶¡¦£²¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï£³ÈÖ¤Ë°ì¤ÄÂÇ½ç¤¬·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥êー¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£´äº´¤¬Âçºå¶Í°þÀï¤Ç¸«¤»¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬»³ÅÄ¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¡¢Æó¿Í¤Ç15°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¾¡Íø¤¹¤ë¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Î¿À¸Í¹ñºÝÂçÉíÀï¤Ç¤Ï»³ÅÄ¤Ë¹Ã»Ò±à½é¥Ûー¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¾¡Íø¤·¥Ù¥¹¥È£´¤ËÆþ¤ë¡£½à·è¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÃÒíçÏÂ²Î»³¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÍ£°ì¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥êー¤òµÏ¿¡£»³ÅÄ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÎÉª¤Ï¸Â³¦¤¬¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½©µ¨Âç²ñ¤ÏÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤ë¡£¿·¥Áー¥à¤Ï¶áµ¦Âç²ñ¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÇµþÅÔ¹ñºÝ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¶ÛµÞ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÏÃÂê¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯²Æ¤Ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡Ö¶á¹¾¡¦»³ÅÄ¡×¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡»³ÅÄ¤¬¤¤¤¿À¤Âå¤Ï¡¢»³ÅÄ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Áー¥à¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÅê¤²¤µ¤»¤¹¤®¡×¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤â»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î»³ÅÄ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅê¤²¤ÆÂÇ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¼é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¤Î¼ç¿Í¸ø¡×¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ç¿Í¸øÎÏ¡×¤¬·è¤á¼ê¤Ç¥»¥ó¥Ð¥Ä·è¾¡¤Ø
¡¡½éÀï¤ÎÄ¹ºêÆüÂçÀï¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê±äÄ¹13²ó165µå¤òÅê¤²¤¤ê·è¾¡ÂÇ¤ò¤¢¤²¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯²Ú¡¹¤·¤¤¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¡££²²óÀï¤ÎÀ»¸÷³Ø±¡Àï¤Ç¤Ï»î¹ç½øÈ×¤³¤½ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¤Î»î¹ç¤Îµå¿ô¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÎÏ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤âµå¿ô¤â·Ú¸º¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¡£87µå¤Ç´°Åê¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤ë¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÁ°Ç¯½©¤ËÇÔ¤ì¤¿¶â¸÷Âçºå¤Ë¤â¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½à·è¾¡¤Î±ºÏÂ³Ø±¡Àï¤Ï½øÈ×¤«¤éµå¤¬¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Äã¤á¤ËÍî¤Á¤ë¥Üー¥ë¤òÂ¿Åê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èè¤ì¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ï130㎞¡¿£è¸åÈ¾¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÊÑ²½µå¤â¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶ì¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢£µ²óÎ¢¤Ë»³ÅÄ¤ÏÂ¤Ë»àµå¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£É®¼Ô¤¬±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤¿¤á¡¢½ÅÂç¤Ê²ø²æ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï¡¢Î×»þÂåÁö¤ò½Ð¤¹·Á¤Ç°ìÅÙ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤â¼¡¤Î²ó¤âÂ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ú¤Â³¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Â¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤«ÊÑ²½µå¤Ï£µ²ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥¥ì¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅêµå¤Ë¤è¤Ã¤Æ»³ÅÄ¤Ïµå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¡¢Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¡¢£¸²óÎ¢¤Ë¤Ï145㎞¡¿£è¤ò·×Â¬¡££¹²ó¤â±ºÏÂ³Ø±¡ÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¡¢±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¶á¹¾¤Ï11²óÎ¢¤ËÈè¤ì¤¬¸«¤¨¤Ï¤¸¤á¤¿¶âÅÄÍ¥ÂÀ¡Ê¸½¡¦ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¡Ë¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï»³ÅÄ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÁÈ¤ó¤ÀÂç¶¶ÂçæÆ¤È¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¥¹¥êー¥é¥ó¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¥²ー¥à¥»¥Ã¥È¡£¶á¹¾¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î¥¨ー¥¹Íê¤ê¤Ê¤Î¤¬ÉÔ°ÂºàÎÁ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇ·â¿Ø¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤È¼éÈ÷¿Ø¤ÎÊ³µ¯¤¬»³ÅÄ¤ÎÎÏÅê¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬µå¾ì¤ò¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£Â¤ò°ú¤¤º¤ë»³ÅÄ¤òÅê¤²¤µ¤»¤¿¶á¹¾¤ò¼êÊü¤·¤Ç¾Î»¿¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¥¨ー¥¹¤ÎµÜ¾ë¤ò²¹Â¸¤·¤¿±ºÏÂ³Ø±¡¤ÎºÓÇÛ¤ò´Ö°ã¤¤¤È¤â¸À¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì¤Ä¤À¤±¸À¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é»³ÅÄ¤Î¡Ö¼ç¿Í¸øÎÏ¡×¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÎÂçºå¶Í°þÀï¤Î»³ÅÄ¤Ïº£Âç²ñ½é¤á¤Æ£´ÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¤³¤ÎÂÇ½çÊÑ¹¹¤«¤é¤Ï¡¢»³ÅÄ¤òÁá¤á¤Ë¹ßÈÄ¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£½à·è¾¡¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç´°Åê¤·¡¢ºòÆü¤Î½à·è¾¡¤Ç¥Ç¥Ã¥É¥Üー¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆÂ¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë»³ÅÄ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï½øÈ×¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¡¢¥Áー¥à¤â½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï»³ÅÄ¤Î³èÌö¤¬Âç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ²Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
ÂÇ¤¿¤ì¤ë»Ñ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê»³ÅÄ
¡¡½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¶á¹¾¤Ï²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤â½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë¡£»³ÅÄ¤Î150㎞¡¿£è¶á¤¤¥¹¥È¥ìー¥È¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÂ®¤¤ÊÑ²½µå¤¬Ãæ¿´¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¹â¤¤Ã¥»°¿¶Î¨¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£½éÀï¤ÎÌÄÌçÀï¤ÏÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¤Î¤Î¡¢Ëè²ó¤Î13Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï£²°ÂÂÇ¡¦£±ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¾å¡¹¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£¼¡¤ÎÄá²¬ÅìÀï¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç°ì»þ¤Ï¥êー¥É¤òµö¤¹¤¬¡¢£´²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê12Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤âÂÇÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡££³²óÀï¤Î³¤À±Àï¤â¥êー¥É¤òµö¤¹¤¬¡¢»³ÅÄ¤ÎËþÎÝ¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÅêÂÇ¤È¤â¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤ÏÀ¤Âå¥Ê¥ó¥Ðー£±¥¹¥é¥Ã¥¬ー¤ÎÀõÌîæÆ¸ã¤òÍÊ¤¹¤ë¹â¾¾¾¦¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ë»³ÅÄ¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤¬¡¢£³²ó¤ËÀõÌî¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¡£¼ÂÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÀõÌî¤¬°ì¤ÄÆó¤Ä¾å¤Ê¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢½ªÈ×¤Î£·²ó¤ËÀõÌî¤ò·É±ó¤¹¤ë¤Î¤À¡£¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¬¤æ¤¨¤ÎÁªÂò¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ÀõÌî¤Ï¡Ö»³ÅÄ¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ï¡¢²ñ¿´¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¼«ÂÎ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÇÛµå¤òÆÉ¤ó¤Ç¥¢¥¦¥È¥³ー¥¹¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤ò³Î¼Â¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡££´ÂÇÀÊÌÜ¤Î·É±ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»³ÅÄ¤¬·É±ó¤¹¤ë¤ó¤«¡ª¡¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»³ÅÄ¤«¤é¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë»³ÅÄ¤Ï10Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«ÀÕÅÀ£¶¡£¶ì¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À±ÌîÀ¤Æá¤Î¹¥¥ê¥êー¥Õ¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÏÂçºå¶Í°þ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿²¼´Ø¹ñºÝ¤ËÎÏÉé¤±¤òµÊ¤¹¤ë¤â¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»³ÅÄ¤òÍÊ¤¹¤ë¶á¹¾¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤êÂ³¤±¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¡¢´°àú¤ËÍÞ¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ë»Ñ¤ò´Þ¤á¤Æ²Ú¤ä¤«¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¤ÎÌÌ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¿½¤·Ê¬¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡££²£°£²£²Ç¯¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¡×Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£À¼±ç¤Ï¡¢»î¹ç¤äÂç²ñ¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë»³ÅÄ¤ä¶á¹¾¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ÇÉû¾¤âÌ³¤á¤¿ÄÅÅÄ´ð¤«¤é¡ÖÌîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤ä¤Ä¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÅÄ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é£³²ó¤â¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤É»³ÅÄÍê¤ê¤Ê¤Î¤¬ÉÔ°ÂºàÎÁ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇ·â¿Ø¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤È¼éÈ÷¿Ø¤ÎÊ³µ¯¤¬»³ÅÄ¤ÎÎÏÅê¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬µå¾ì¤ò¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£Áê¼ê¥Áー¥à¤â»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¶á¹¾¤ò¼êÊü¤·¤Ç¾Î»¿¤¹¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»³ÅÄ¤Î¡Ö¼ç¿Í¸øÎÏ¡×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Çー¥¿¤ò¸«¤ë¤È¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£»³ÅÄ¤Î¹Ã»Ò±àÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï°Ê²¼¡Ê¼¡¥Úー¥¸¡Ë¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÃíÌÜ¤ÏÃ¥»°¿¶¿ô
15»î¹ç¡¡112²ó¡¡1721µå¡¡115Ã¥»°¿¶¡¡»Í»àµå42¡¡¼«ÀÕÅÀ39¡¡ËÉ¸æÎ¨3.13¡¡Èï°ÂÂÇÎ¨7.39¡¡Ã¥»°¿¶Î¨9.24¡¡»Í»àµåÎ¨3.38
¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÃíÌÜ¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã¥»°¿¶¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£115Ã¥»°¿¶¤Ï¡¢ÎòÂå£³°Ì¤ÎµÏ¿¤À¡£¡¡ÎòÂåµÏ¿¡Ê£Ô£Ï£Ð10¡Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£±°Ì¡§·¬ÅÄ¿¿À¡¡Ê£Ð£Ì³Ø±à¡Ë£±£µ£°
¡¡£²°Ì¡§ÅçÂÞÍÎ¾©¡Ê¶½Æî¡Ë£±£³£°
¡¡£³°Ì¡§»³ÅÄÍÛæÆ¡Ê¶á¹¾¡Ë£±£±£µ
¡¡£´°Ì¡§¼ÆÅÄ·®¡ÊË¡À¯Æó¡Ë£±£±£³
¡¡£´°Ì¡§ÀÐ°æµ£¡ÊÌ§Åç¡Ë£±£±£³
¡¡£¶°Ì¡§ºØÆ£Í¤¼ù¡ÊÁá°ðÅÄ¼Â¡Ë£±£°£´
¡¡£·°Ì¡§Èøºê¹ÔÍº¡ÊÏ²¾¦¡Ë£±£°£²
¡¡£·°Ì¡§ÅÄÃæ¾Âç¡Ê¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¡Ë£±£°£²
¡¡£¹°Ì¡§±üÀî¶³¿¡ÊÀ±ÎÇ¡Ë£±£°£°
¡¡10°Ì¡§¹ÓÌÚÂçÊå¡ÊÁá°ðÅÄ¼Â¡Ë97
¡¡10°Ì¡§¾¾ºäÂçÊå¡Ê²£ÉÍ¡Ë97
¡¡¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢»°¿¶¤ò¼è¤ëÇ½ÎÏ¤ÏÎòÂåÅª¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ê¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï£³ÅÀÂæ¤ÈÂ¿¾¯¹â¤á¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Âç²ñ½ªÈ×¤ÎÈèÏ«¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Ê¬¶ÈÀ©¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¹â¹»Ìîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í¤ÇÅê¤²È´¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤¿ÎÏÇÛÊ¬¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÂ®¤¤ÊÑ²½µå¤ò¼çÂÎ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¥¯¥ì¥Ðー¤µ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÇÛµå¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤äÈ½ÃÇÎÏ¡¦ÂÐ±þÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÏÄ¹¤¤¥·ー¥º¥ó¤òÀï¤¦¥×¥íÌîµå¤Ç¤â³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ç¤Ï¡¢µå¿ôÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤ÎÀïÎ¬¤Ç¡¢20～70µåÁ°¸å¤ò£³～£´¿Í¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¥Áー¥à¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¼é¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»³ÅÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÇÏÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢´°ÅêÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¥¹ー¥Ñー¥¨ー¥¹¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤¬¹â¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¡£µå¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤äÊÑ²½µå¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£µåÂ®¤ò¤â¤¦¾¯¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç£±·³¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£2025Ç¯¤Ï¥ê¥êー¥Õ¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¹¥Åê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¤·¤¿»³ÅÄ¤¬¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ËÜÊ¸¤Ï¡Ø¥Çー¥¿¤ÇÆÉ¤à¹Ã»Ò±à¤Î²øÊª¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥´¥¸¥Ãø¡§½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤è¤ê¡£