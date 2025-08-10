韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第4話にて、日本人練習生のマサトが並々ならぬ努力で素晴らしいステージを作り上げた。

【映像】ビジュアルに自信を持つ21歳日本人練習生の顔面（全身姿も）

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

たくましい腹筋を見せて悲鳴を起こす！

赤髪と端正な顔立ちで、放送前から話題を集めていた21歳のマサト。「ビジュアルに自信がありますか？」とオーディションで聞かれた際、「幼稚園の時から知っていました。僕はイケメンなんだなと」と発言しており、自身もビジュアルには自信たっぷりのようだ。

8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」で、東方神起の「Rising Sun」を披露するマサト。振付を覚えるスピードが遅く、チームのダンス練習になかなかついていくことができない。しかしマサトの所属事務所の代表であり、番組にマスターとして参加しているジェジュンが原曲アーティストということもあって、「これはジェジュン代表の曲ですから、責任感を持って頑張ります」と、必死に練習を重ねていった。

本番のステージへ、赤と黒を基調とした衣装で登場したマサト。猛練習の成果を活かしてキレよくダイナミックな踊りを見せ、ラップパートでは笑顔も交えて堂々とフロウを響かせた。またダンスブレイク後のラップパートでは、トップスの中に手を入れてたくし上げ、たくましい腹筋を見せる仕草も。練習生たちは目を丸くして驚き、観客からは黄色い悲鳴が上がった。

観客による投票の結果、マサトはライバルチームで同じパートのタイガ（20歳）に146対39票で圧勝した。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）