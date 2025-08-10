プロ野球セ・リーグ 広島６‐５中日（10日、バンテリンドーム）

広島が中日とのシーソーゲームを制し6−5で逆転勝利。中日との3連戦を勝ち越し、再び4位に浮上しました。

初回、中村奨成選手が中日の先発・松葉貴大投手の137キロのストレートをレフトスタンドギリギリに運ぶ第5号ホームランで先制をします。

きょう、一軍登録をされた玉村昇悟投手は武器のスライダーを中心に3回まで1本のヒットを許すも、無失点の好投を見せます。

しかし、4回2アウトの場面で細川成也選手にこの日2本目のヒットを許すと、ボスラー選手に初球の142キロのストレートをライトスタンドギリギリに運ばれる第9号2ランホームランで逆転を許します。さらに5回、1アウト2.3塁とすると、ブライト健太選手にタイムリーを許し3点差をつけられます。玉村投手は5回をなげきり、6被安打3奪三振4失点でマウンドを降ります。

6回に菊池涼介選手が第3号となる3ランホームランで同点に追いつきますが、そのウラに登板したハーン投手がランナー1.3塁でピンチの場面で打率．272の石伊雄太選手。156キロのストレートをはじき、末包昇大選手がスライディングキャッチを試みるも捕球できず再び逆転を許してしまいます。

しかし8回、広島が反撃。ファビアン選手の打球を山本泰寛選手にダイビングキャッチで捕られるも気迫のヘッドスライディングでセーフに。ここで羽月隆太郎選手が代走に送られます。つづく打者は末包選手が6回の守備のミスを吹き飛ばすフェンス直撃の打球を放ち、その間に羽月選手が1塁から一気にホームへ生還し同点に追いつきます。さらに、1アウト3塁で菊池選手のレフトフライの間に代走の大盛穂選手がヘッドスライディングでギリギリホームに生還し、再び逆転に成功。

その後、この1点差を守り切った広島が6-5で勝利。中日との3連戦を勝ち越し、再び4位に浮上しました。