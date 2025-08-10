県内は8月10日夜から11日夕方にかけて、中部と東部で局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象台は土砂災害などに注意するよう呼びかけています。



県内は西日本の日本海側に伸びる前線や低気圧の影響で、10日夜から12日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため中部と東部では10日夜はじめから11日夕方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨の降るおそれがあり、12日にかけて発達した雨雲が停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。

11日に1時間に予想される雨の量は多い所で中部で60ミリ東部で70ミリ、西部で40ミリ。10日午後6時からの24時間に予想される雨の量は多い所で中部と東部で300ミリ、西部で150ミリです。



雨の影響で、交通にも乱れが出ています。県東部交通では路線バスの「安芸・馬路・魚梁瀬線」の馬路から魚梁瀬の区間を10日午後6時から運休としています。

気象台は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するよう呼びかけるとともに落雷や竜巻などの激しい突風にも注意を呼びかけています。