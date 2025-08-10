アイドルグループ「Baby’z Breath」（ベイビーズブレス、通称ベビブレ）の天彩レイが、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。グループとして初出場を目指していたTOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）に届かなかった現実を前に、天彩は語る。「TIFはゴールじゃない。新たなスタートにしたい」と。自分たちだけの強み、そして次に見据えるステージとは――。（「推し面」取材班）

「今まで出たことがなかったので、今年こそはと思っていたので悔しかったです」

率直な言葉の奥には、身近なグループの存在がある。レーベルの先輩「純情のアフィリア」が今年、2年ぶりにTIFのステージに戻ってきた。アイドルにとって特別な意味を持つ場所。「先輩グループが出演しているのを見ると、私たちもあの大きな夢のあるステージに立ちたいと強く思います」と憧れを口にした。

悔しさはグループの成長の糧になることを知っている。「この悔しい気持ちをバネにして、また1年後に向けて頑張りたいです。そして、TIFに立つことがベビブレにとってのゴールではありません。その先につながる新しいスタートにできるようにしていかないと」

ベビブレの武器は何か？ その問いに天彩は迷わず答える。 「メンバー一人ひとりの個性がすごく“濃い”んです。それぞれが『これといえばこの子』と言える特技や好きなものを持っていて、全員違う色で輝いてる。ぶつかることもなく、自然に調和してる感じがあって、そこが強みですね」

宝塚好き、韓国カルチャー好き、そして「クレヨンしんちゃんのモノマネなら誰にも負けない」と笑う自分自身の個性も、その“濃さ”のひとつ。万華鏡のように、多様性を内包しながら一体感を生むベビブレは、今のアイドルシーンにおいて確かな存在感を放っている。

グループが目指すのは全国ツアーと、カナデビアホール（TDCホール）での単独ライブだ。

「そのステージへ向かうために、まずはZepp ShinjukuやZepp DiverCityといった場所に立つことが目標です。先輩たちが立ってきた場所に、自分たちも立ちたい。尊敬の気持ちを持ちつつ、いつかはその先を目指せるように頑張りたいです」

夢は高く、でも一歩ずつ。その歩みに嘘はない。「TIFはゴールじゃない」。夢に破れた瞬間にこそ、自分たちがどう進むのかが問われる。ベビブレの未来は、まだまだこれからだ。