台湾文化PRの「TAIWAN PLUS」大阪で初開催 来週末にも
（台北中央社）台湾文化を発信するイベント「TAIWAN PLUS」が9日午後、大阪市の中之島公園で開幕した。文化クリエーティブ商品の販売や、台湾の夜市で見られる輪投げの体験などが行われ、“台湾好き”の日本人らが集まった。
非政府組織（NGO）中華文化総会の主催。これまで東京や京都で5回行われた。今回は文化部主催の「We TAIWAN」に合わせ、初めて大阪に上陸。週末に2週連続開催で、10、16、17日にも行われる。時間はいずれも午後3時から9時まで。
期間中、100以上のブランドが出展する。初日は、物販でWe TAIWANのマスコット「a-We」（アウィー）のぬいぐるみやカプセルトイが1時間ほどで完売する人気ぶりを見せていた。切り絵アートや陶芸作品、レトロ調のコースター、イラストレーターの作品などの文化クリエーティブ商品の他、ルーロー飯やパイナップルケーキなどのグルメも販売された。
また地方自治体からの参加もあり、南部・嘉義市は黄敏恵（こうびんけい）市長が自ら会場で、嘉義の工芸品や食品を集めた「嘉義コレクション」（嘉義百選）をPRした。
（戴雅真、楊明珠／編集：田中宏樹）
