ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 【芦屋ボート 日本MB選手会会長杯】11日の開催は中止・打ち切り 荒… 【芦屋ボート 日本MB選手会会長杯】11日の開催は中止・打ち切り 荒天が予測されるため 【芦屋ボート 日本MB選手会会長杯】11日の開催は中止・打ち切り 荒天が予測されるため 2025年8月10日 16時58分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 11日に開催を予定していたボートレース芦屋の「日本MB選手会会長杯」最終日は、荒天が予測されるため中止、打ち切りとなった。 同レース場は荒天のため10日の4日目9R以降が中止、打ち切りとなっていた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【浜名湖ボート PG1レディースチャンピオン】藤堂里香 G1初出場、初勝利を挙げて感激の涙 【浜名湖ボート PG1レディースチャンピオン】優勝戦1号艇は鎌倉涼 悲願の初タイトルに王手 【若松ボート SkyFight福岡日総希カップ 5日目】大雨のため中止・順延 最終日は12日に 【福岡ボート お盆特選レース】あす開幕 植田太一 次は地元で輝く