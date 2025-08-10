スポニチ

　11日に開催を予定していたボートレース芦屋の「日本MB選手会会長杯」最終日は、荒天が予測されるため中止、打ち切りとなった。

　同レース場は荒天のため10日の4日目9R以降が中止、打ち切りとなっていた。