¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¦°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×ÁêÊý¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î·ëº§¤ò¡È½ËÊ¡¡É¡¡·ëº§Êó¹ð¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡¡½÷Í¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬10Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤äÆó³¬Æ²¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤¬ÁêÊý¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¸ø¼°X¤ËÏ¢Ì¾¤ÎÊ¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤êÇ®¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÈÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ë¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÇ¡²¿¤»¤óÆó¿Í¶¦¤Ë¸ÄÀ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤·»þ¤Ë¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤æ¤ë¤¯Ï¯¤é¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²æ¡¹¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿¿Ùõ¤Ë»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¡Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤´Êó¹ð¡×¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£ÁêÊý¤ò¡È½ËÊ¡¡É¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ÂÆ£¤Ï¡ÖASMR¡¡ÒòÓð²»¡¡¥â¥Ã¥Ñ¥ó¡¡»Ò»ý¤Á¥ä¥ê¥¤¥«¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¿©»ö¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¡Ö¸æÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Î¸å¤Ë¡¢¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤È¾®¤µ¤Ê»ú¤Ç¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æó³¬Æ²¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£